Тут всё такое милое.

Компания ClockStone совместно с издательством Thunderful Publishing назвала точную дату выхода LEGO Bricktales — приключенческой головоломки с интуитивной механикой строительства из блоков LEGO. Проект, который предложит освоить новаторскую механику строительства «кирпичик за кирпичиком» вкупе с воображением игрока, выйдет 12 октября.

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В грядущей LEGO Bricktales есть даже сюжет, хоть и не замысловатый: герой отправляется в «эпичное кругосветное путешествие» по фантастическим биомам, чтобы помочь своему дедушке отстроить старый парк развлечений. На помощь ему придёт маленький робот, который всегда будет рядом.

Путь героя будет пролегать через густые джунгли, высушенные солнцем пустыни, оживлённый город, грозный средневековый замок и тропические Карибские острова. В рамках своего путешествия игрок будет помогать минифигуркам в разных мирах, решая головоломки. Прокачка здесь тоже есть, такая же незамысловатая: разблокировка навыков поможет ещё глубже изучить мир LEGO Bricktales и раскрыть множество спрятанных там тайн.

Что до самой механики строительства из блоков LEGO, то здесь ей уделяется максимальное количество времени. У игрока получится возвести множество объектов разной сложности — от чисто декоративных построек вроде прилавка или музыкального автомата, до функциональных головоломок по законам физики, таких как строительство подъемного крана и не только.

На каждой площадке у игрока будет набор кирпичиков для решения конкретной задачи. Способов решения всегда найдётся несколько. Кроме сюжетных головоломок и заданий, в парке развлечений есть дополнительные постройки — аттракционы, которые можно менять по своему вкусу.

Ключевая цель — восстановление парка развлечений дедушки главного героя — тут достигается с помощью загадочного устройства с инопланетными технологиями. Описание принципа его работы довольно милое, надо отметить: «Устройство питается от кристаллов счастья. Получить их довольно просто: делай людей счастливыми и решай их проблемы. Пользуйся порталом, чтобы путешествовать по всему миру, помогай людям и собирай кристаллы счастья. Пристегнись, строительное приключение начинается! Дедушкин парк будет спасен!»

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LEGO Bricktales выйдет 12 октября на PC, Xbox, PlayStation и Switch.