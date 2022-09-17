И известно об этом стало вновь из перечня вакансий.

Коллектив Behaviour Interactive решил, что труд и впрямь сделал из обезьяны человека, поэтому вкалывает не покладая рук. В настоящее время Behaviour работают над дальнейшей поддержкой своего сверхпопулярного асимметричного хоррор-боевика Dead by Daylight, постапокалиптическим «строительным» выживачом Meet Your Maker, и вот, в стенах студии также готовится как минимум ещё один проект.

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Непосредственно геймплейных подробностей этого таинственного «новичка» пока нет: все сведения произрастают из раздела вакансий. Например, из описания вакансий следует, что новинка будет представлять собой игру-сервис, создаваемую в том числе для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S, с поддержкой кроссплея и кроссплатформенной прогрессии.

Важно отметить, что речь идёт о проекте в полностью новой франшизе, поэтому гадать, что за игра готовится в студии Behaviour Interactive, в данном случае совершенно бессмысленно.

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Возможно, формальный анонс прозвучит уже в этом году — в рамках того же декабрьского мероприятия The Game Awards 2022.