Ядерные пустоши, мутировавшие скорпионы и саундтрек от Ханса Циммера на месте.

Разработчики из студии Legendary Star совместно с издательством NetEase Games анонсировали постапокалиптический ролевой онлайн-боевик Ashfall. Проект, представленный в рамках выставки Tokyo Game Show 2022, ранее был известен под рабочим названием Project: 56.

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Итак, Ashfall — приключенческий шутер от третьего лица, действие которого разворачивается в постапокалиптическом мире, пережившем ядерную войну. Причём, начали её не люди, а обезумевший искусственный интеллект.

Остатки человечества, которым удалось выжить, устраивают между собой жестокие войны за оставшиеся ресурсы. Но в какой-то момент во вселенной игры её обитатели узнают о «Ядре мироздания», которое может вернуть было процветание погибающей Земле. Игрокам нужно покинуть убежище и отправиться на поиски способов спасения всего человечества.

Разработчики Ashfall собираются удивить публику проработанной боевой системой, а также важностью командной работы для решения любого рода задач. Разумеется, сражения здесь — далеко не единственное занятие. Игроки смогут исследовать мир и его достопримечательности, свободно перемещаться по разным локациям и общаться с неигровыми персонажами. Добавьте сюда поиск секретов и расправы над монстрами и получите приблизительное представление о геймплее Ashfall.

«Бесплодные пустыни, заброшенные города, поля сражений старого мира, шумные поселения выживших... То, что вам предстоит увидеть, — это огромный и разнообразный мир пустоши. Сочетая в себе уникальную восточную культуру и постапокалиптические элементы, каждая область демонстрирует свою тему и предлагает особую культурную атмосферу.

Новые миссии, локации и контент будут доступны по мере того, как вы исследуете и продвигаетесь вперед. Вы также встретите неигровых персонажей с уникальными личностями и столкнетесь со случайными событиями разной природы, и все это принесет много удовольствия в ваше приключение», — гласит официальное описание к игре.

Из других особенностей Ashfall:

детальная система создания персонажа;

динамическая погодная система;

реалистичная обратная отдача во время сражений; возможность путешествовать и развиваться как в одиночку, так и в компании с друзьями;

саундтрек от Ханса Циммера и Инона Цура.

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Ashfall должна выйти на iOS, Android и ПК (Steam) в 2023 году. Разработчики выпустили кинематографический трейлер и геймплейное видео, которые предлагают ознакомиться с внешним видом и уровнем технического исполнения игры. Местный аналог радскорпиона передаёт привет!