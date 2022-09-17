Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер хоррора Unholy про постсоветский город Восточной Европы
Есть там ещё один мир, но это уже другая история.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Разработчики из Duality Games совместно с издательством HOOK представили тизер-трейлер Unholy — психологического хоррора про путешествия между обычной реальностью и тёмным нечестивым миром.

реклама

В этой игре действительно есть два мира — постсоветский город Восточной Европы и тот самый нечестивый мир, обществом которого управляют священнослужители. Сюжет для этой был спроектирован в мелких деталях с оглядкой на творчество художника Томаша Стржалковского, основателя и художественного руководителя студии Duality Games.

«Где же ваш ребенок? Отворите двери между обычной реальностью и тёмным нечестивым миром, чтобы открыть тайну. Исследуйте оба мира в поисках зацепок, решайте головоломки и выбирайте: скрываться от жестоких врагов или же сражаться с ними и противостоять кошмарной власти», — гласит официальное описание игры.

Авторы Unholy утверждают, что их проект сможет предложить игрокам уникальный игровой процесс, который сочетает в себе уникальную технологию стрельбы с механиками исследования, решения сложных головоломок, проникновения и скрытности.

Складывается впечатление, что у разработчиков психологических хорроров есть какая-то навязчивая идея по внедрению уникальных геймплейных механик и игровых ситуаций, которых обычно нет в проектах других жанров. Так вышла и с Unholy, поскольку её боевая система действительно может считаться уникальной.

Для ведения боя герой будет использовать четыре эмоции: гнев, страх, печаль и желание. Они помогут взаимодействовать с окружающей средой: уничтожать препятствия, включать механизмы, перегружать электросети и даже путать врагов, приманивая их.

Наконец, в Unholy есть механика ношения масок. Разработчики, описывая мир игры, дали понять, что здесь все скрываются за масками, от которых может зависеть жизнь. Можно создать собственное прикрытие для лица, чтобы получить нужные умения и прокачать способности, или же надеть чужую. В последнем случае это поможет, чтобы скрыться от врагов, изобразить их или просто запутать.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз психологического хоррора Unholy должен состояться на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S.

#duality games #unholy
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
17
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
24
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
30
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
45
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
24
Видеокарта для ждуна – стоит ли покупать видеокарту прямо сегодня, или лучше подождать до 2023 года
2
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
5

Сейчас обсуждают

Александр Стыкон
01:01
Почти все в минус. Если ничего непоменяется через месяц другой видеокарты вывалят на авито как кирпичи на стройке в поддонах. а видимо к тому все и идет. везде кризис и инфляция так что карты скоре...
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
Boris Kopyltsov
01:00
фигня, цепляешь на прицепе дизель-генератор...
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
VRoman
00:54
Сейчас "электрички" проезжают в десяток раз дальше чем сто лет назад. Но тогда и бензин был чуть ли не задаром.
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
hardware
00:53
с установкой теслы, забирающей электричество из эфира - бесконечно. а если серьезно, сейчас что, далеко ездят? на моей древней иномарке д класса на атмо бензине -650км целый бак. а на современных дизе...
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
Алексей Дворский
00:49
В каких магазинах наценка 30%? Я работник крупного ритейлера, вижу закупочные оптовые цены. Вы удивитесь но 3060ti в закупке уже несколько месяцев 26-27тысяч была. Сейчас ниже 20.... Это уже с ввозом...
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
VRoman
00:49
И далеко они ездили? Отказ от электромоторов был чисто из-за источника электричества. ;-)
У компании Motorola был полностью функционирующий электромобиль, построенный в 1990-х годах
Lex001
00:44
Тоже подумываю, что может и не надо разгона (особенно за +5\7 тыс к цене платы) Но все-же если 12400 на постоянку 5ггц поставить, то это весьма бодро должно быть.
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
Денис Синяков
00:43
ты и подрочить-то толком не можешь
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
Денис Синяков
00:42
а что, есть какая-то война?
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
Андрей Архипов
00:39
Писец там термопасты...
Геймер купил ультимативный ПК за 500 000р на базе Core i9-12900КF и СЖО, но столкнулся с перегревом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем