Есть там ещё один мир, но это уже другая история.

Разработчики из Duality Games совместно с издательством HOOK представили тизер-трейлер Unholy — психологического хоррора про путешествия между обычной реальностью и тёмным нечестивым миром.

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В этой игре действительно есть два мира — постсоветский город Восточной Европы и тот самый нечестивый мир, обществом которого управляют священнослужители. Сюжет для этой был спроектирован в мелких деталях с оглядкой на творчество художника Томаша Стржалковского, основателя и художественного руководителя студии Duality Games.

«Где же ваш ребенок? Отворите двери между обычной реальностью и тёмным нечестивым миром, чтобы открыть тайну. Исследуйте оба мира в поисках зацепок, решайте головоломки и выбирайте: скрываться от жестоких врагов или же сражаться с ними и противостоять кошмарной власти», — гласит официальное описание игры.

Авторы Unholy утверждают, что их проект сможет предложить игрокам уникальный игровой процесс, который сочетает в себе уникальную технологию стрельбы с механиками исследования, решения сложных головоломок, проникновения и скрытности.

Складывается впечатление, что у разработчиков психологических хорроров есть какая-то навязчивая идея по внедрению уникальных геймплейных механик и игровых ситуаций, которых обычно нет в проектах других жанров. Так вышла и с Unholy, поскольку её боевая система действительно может считаться уникальной.

Для ведения боя герой будет использовать четыре эмоции: гнев, страх, печаль и желание. Они помогут взаимодействовать с окружающей средой: уничтожать препятствия, включать механизмы, перегружать электросети и даже путать врагов, приманивая их.

Наконец, в Unholy есть механика ношения масок. Разработчики, описывая мир игры, дали понять, что здесь все скрываются за масками, от которых может зависеть жизнь. Можно создать собственное прикрытие для лица, чтобы получить нужные умения и прокачать способности, или же надеть чужую. В последнем случае это поможет, чтобы скрыться от врагов, изобразить их или просто запутать.

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Релиз психологического хоррора Unholy должен состояться на ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S.