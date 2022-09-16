Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Видео: трейлер психоделического хоррора The Dark World: Karma про поиски воспоминаний
...и ещё про ужасы подсознания.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Девелоперы из Pollard Studio совместно с издательством Gamera Games опубликовали трейлер The Dark World: Karma — психологического хоррора с видом от первого лица, который сочетает в себе фрагментированное повествование, психоделический опыт и много других пугающих вещей.

реклама

Даже само описание игры в Steam даёт понять, что мы имеем дело с необычным хоррором:

«Вы по какой-то причине вернулись сюда. Все стало ненормально — ваше имя, ваш внешний вид и голос, и все ваши воспоминания. Старик помог вам связаться с воспоминаниями о прошлом с помощью странной ленты. Вы отправились в путешествие к поиску воспоминаний.

Странные события в темном мире, разрозненные воспоминания стимулировали вас в качестве следователя раскрывать правду о случившемся и искать все причины».

Сразу видно, что авторы черпали вдохновение из классических частей Silent Hill, а также других проектов с художественно обставленным шизофреническим бредом в сюжете. Главный герой The Dark World: Karma — следователь, которого наняла очень странная корпорация. Герою, носящему имя Roam, нужно вернуть свои воспоминания, что является глобальной целью. А по ходу действия ему также придётся проникать в память других людей и созерцать плоды их «поехавшего» сознания.

Кажется, авторы The Dark World: Karma ставили перед собой цель безостановочно пугать игрока странными художественными приёмами и аллюзиями. В мире этого психоделического хоррора обитают странные люди с телевизорами вместо голов, голые мутанты с множеством рук и непонятно откуда возникающие манекены. Для полноты картины добавьте сюда сценки с чаепитием огромных механических кукол, «живые» коридоры и прочие ужасы.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

The Dark World: Karma поступит в продажу в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

#gamera games #pollard studio #the dark world karma
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
17
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
30
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
18
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
43
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
12
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
26

Сейчас обсуждают

SlavicUnion
22:08
Выжимают всё до мегагерца ещё на заводе.
12-ядерный AMD Ryzen 9 7900X опередил Intel Core i9-12900K в Geekbench
REY_B_
22:06
Просто пройдётся во его высосанному трупику. - Байденисты свою промышленность успешно добивают. Конкуренция дело такое... При этом, мировой центр инвестиций давно и прочно сместился в Азию.
Apple будет показывать больше рекламы на iPhone без возможности отключения
Kukis
22:06
Ппц тут неадекватов-нациков!
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
REY_B_
22:04
Рынок есть рынок. Если спекули-акционеры требуют барышей, а Байден прекратить сотрудничество с Китаем, то потребитель должен за это заплатить. Если конечно сам захочет... А не захочет... Так есть альт...
Apple будет показывать больше рекламы на iPhone без возможности отключения
Артём Николаев
22:04
Раньше Самсунг пинали за рекламу в ихнем пее, а теперь похоже Сяоми купил Эпл.
Apple будет показывать больше рекламы на iPhone без возможности отключения
Александр Осипов
21:59
Ахахах)) Обход жирной комсы банков! Ох лол. Мальчик вообще не понимает как это работало и КАКИЕ люди там комиссии платили в эфире - банкам даже не снилось.
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
Александр Осипов
21:58
Пипец у тебя порвало пукан) Первое, хотя бы чуть-чуть в вопросе разберись. Хоть что такое крипта, и тем более что такое форк. Кто что придумал и кто о кого отделялся. Второе - нахер никому твои пер...
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
aster-max
21:58
смотри, даже на это минус какой-то даун поставил нищебродный ))))
Над главными розничными сетями России нависла угроза банкротства
Заглот да не тот
21:57
Заглот дерьмоглот, серет через рот. Вот так и создаются "шедевры".
Сколько стоит процессор для экономного пользователя – 6 игровых CPU для любого кошелька
ERMOL42
21:57
У вас там на первом канале вечно долар спасают из последних сил и вот вот он рухнет...
В отечественных магазинах упали цены на видеокарты RTX 3090 и RTX 3080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем