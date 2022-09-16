...и ещё про ужасы подсознания.

Девелоперы из Pollard Studio совместно с издательством Gamera Games опубликовали трейлер The Dark World: Karma — психологического хоррора с видом от первого лица, который сочетает в себе фрагментированное повествование, психоделический опыт и много других пугающих вещей.

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Даже само описание игры в Steam даёт понять, что мы имеем дело с необычным хоррором:

«Вы по какой-то причине вернулись сюда. Все стало ненормально — ваше имя, ваш внешний вид и голос, и все ваши воспоминания. Старик помог вам связаться с воспоминаниями о прошлом с помощью странной ленты. Вы отправились в путешествие к поиску воспоминаний.

Странные события в темном мире, разрозненные воспоминания стимулировали вас в качестве следователя раскрывать правду о случившемся и искать все причины».

Сразу видно, что авторы черпали вдохновение из классических частей Silent Hill, а также других проектов с художественно обставленным шизофреническим бредом в сюжете. Главный герой The Dark World: Karma — следователь, которого наняла очень странная корпорация. Герою, носящему имя Roam, нужно вернуть свои воспоминания, что является глобальной целью. А по ходу действия ему также придётся проникать в память других людей и созерцать плоды их «поехавшего» сознания.

Кажется, авторы The Dark World: Karma ставили перед собой цель безостановочно пугать игрока странными художественными приёмами и аллюзиями. В мире этого психоделического хоррора обитают странные люди с телевизорами вместо голов, голые мутанты с множеством рук и непонятно откуда возникающие манекены. Для полноты картины добавьте сюда сценки с чаепитием огромных механических кукол, «живые» коридоры и прочие ужасы.

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The Dark World: Karma поступит в продажу в 2023 году на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.