Изначально предполагалось, что метроидвания Hollow Knight Silksong заглянет только на PC и консоли от Microsoft. Многие владельцы приставок PlayStation начали расстраиваться, но сегодня на их улице настал праздник: Sony официально сообщила, что игра будет доступна всем владельцам PS4 и PS5.
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Таким образом, Hollow Knight Silksong выйдет на всех актуальных и не очень платформах. Вот только когда это произойдёт, до сих пор остаётся тайной: известно лишь, что релиз состоится до июня следующего года. Что, конечно, на практике может означать любую дату от завтрашнего дня вплоть до 31 мая.
Отметим, что Silksong является полноценным сиквелом для Hollow Knight: в его рамках отважная Хорнет отправится в новое королевство, где встретит новых друзей и врагов и выполнит массу ответственных заданий. Проект был анонсирован в начале 2019 года.