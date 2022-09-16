Геймеры опасались, что их оставят без очаровательной метроидвании.

Изначально предполагалось, что метроидвания Hollow Knight Silksong заглянет только на PC и консоли от Microsoft. Многие владельцы приставок PlayStation начали расстраиваться, но сегодня на их улице настал праздник: Sony официально сообщила, что игра будет доступна всем владельцам PS4 и PS5.

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Таким образом, Hollow Knight Silksong выйдет на всех актуальных и не очень платформах. Вот только когда это произойдёт, до сих пор остаётся тайной: известно лишь, что релиз состоится до июня следующего года. Что, конечно, на практике может означать любую дату от завтрашнего дня вплоть до 31 мая.

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Отметим, что Silksong является полноценным сиквелом для Hollow Knight: в его рамках отважная Хорнет отправится в новое королевство, где встретит новых друзей и врагов и выполнит массу ответственных заданий. Проект был анонсирован в начале 2019 года.