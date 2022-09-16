Загадки Вселенной и временная петля — прекрасное сочетание.

Разработчики из студии Mobius Digital совместно с издательством Annapurna Interactive объявила о выходе приключенческой игры Outer Wilds на консолях PlayStation 5, Xbox Series X и S. Авторы заявили, что владельцы проекта на консолях предыдущего поколения получат возможность бесплатно обновиться до текущего поколения.

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Обновлённая версия Outer Wilds заработает на PS5 и Xbox Series X|S при 60 кадрах/с и поддержкой 4K. Насчёт других графических улучшений представители Mobius Digital никаких особых акцентов не делали.

Outer Wilds — приключенческая игра с открытым миром, посвящённая загадкам солнечной системы во временной петле. На правах главного героя тут выступает новобранец Outer Wilds Ventures, начатой недавно программы космических исследований, которая призвана найти ответы на загадки меняющейся солнечной системы.

Планеты в здешнем мире наполнены скрытыми локациями, которые меняются с течением времени. Игрок сможет побывать в подземном городе, пока его не поглотили пески, изучить поверхность крошащейся планеты и побывать в других дивных местах.

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Напомним, оригинальная Outer Wilds вышла в 2019 году на ПК, PlayStation 4 и Xbox. Проект сразу пришёлся по душе как профильной прессе, так и простым игрокам. Так, в магазине Steam у неё есть 95 % положительных отзывов из более 36 тысяч написанных.