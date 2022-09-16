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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Cyberpunk 2077 на фоне выхода обновления и аниме вернулась в список самых популярных одиночных игр в Steam
Для этого анимационный сериал и делался, собственно.
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На этой неделе на Netflix состоялась премьера аниме-сериала Cyberpunk Edgeruners. Многие фанаты остались от данного сериала в восторге, и, как и было задумано, воодушевившись, ринулись перепроходить Cyberpunk 2077. Данному желанию также поспособствовал запуск обновления Cyberpunk 2077 до версии 1.6, и вот, комбинация аниме и патча сыграли свою позитивную роль в деле возрождения популярности игры.

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Как гласит статистика портала SteamDB, в одном только Steam пиковый «онлайн» Cyberpunk 2077 на момент написания данных строк превысил 40 тысяч игроков, что является наивысшим показателем с февраля текущего года. Таким образом, Cyberpunk 2077 вернулась в список самых популярных одиночных игр в сервисе от Valve.

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Стоит напомнить, что в начале сентября CD Projekt RED анонсировала первое и, по всей видимости, последнее крупное дополнение к Cyberpunk 2077 под названием Phantom Liberty. Релиз аддона состоится только в следующем году, поэтому если вы до сих пор не прошли до конца сюжетную линию данной RPG, то торопиться особо не стоит: лучше освежить события в памяти в преддверии запуска дополнения.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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