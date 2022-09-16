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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Quantic Dream сохранит свой фирменный подход к созданию игр в Star Wars Eclipse
И это замечательно.
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Французская студия Quantic Dream, известная в мире как коллектив мастеров по созданию «интерактивного кино», с конца 2021 года трудится над приключенческим экшеном Star War Eclipse. Из первоначальных сведений касательно данного проекта может сформироваться вывод, что студия перешла в новый для себя жанр — и хотя на практике это действительно так, но от применяемых в своих проектах элементов коллектив в Star War Eclipse отходить не собирается.

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Речь идёт о таких элементах, как проработанная сюжетная линия, проработанные персонажи, среди которых будет сразу несколько главных действующих лиц, ну и, конечно же, влияние принимаемых игроком решений на развитие истории. Отличия, безусловно, также будут: поскольку мы имеем дело хоть и с приключенческим, но всё же экшеном, в Star Wars Eclipse решили отказаться от QTE-элементов, отдав предпочтение непосредственно элементам боевика.

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Напомним, что Star Wars Eclipse повествует о периоде так называемого Расцвета Республики: действие игры разворачивается за два—три века до событий трилогии приквелов «Звёздных Войн». В общем, никакого Дарта Вейдера и его отпрысков здесь не будет. Что же до релиза, то говорить о нём пока слишком рано.

#quantic dream #star wars eclipse
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Quantic Dream сохранит свой фирменный подход к созданию игр в Star Wars Eclipse
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