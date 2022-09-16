Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Джеймс Кэмерон доволен ходом работы над игрой Avatar Frontiers of Pandora
С известными фильмами он говорил примерно то же самое. Чем закончилось — мы знаем.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Быть может, у Ubisoft и имеются определённые трудности с работой над приключенческим экшеном Avatar Frontiers of Pandora, в результате которых релиз проекта пришлось отложить до первого квартала 2023-го, но режиссёр Джеймс Кэмерон, создавший и популяризовавший вселенную «Аватара», не видит поводов для волнения.

реклама

По словам Кэмерона, в основанной им компании Lightstorm Entertainment довольны тем, как выглядит Avatar Frontiers of Pandora. Сам Кэмерон не «влезает» в процесс и просто осуществляет наблюдение, поскольку в Ubisoft отлично знают игровой рынок и свою работу. В задачу Кэмерона и команды входит разве что осуществление контроля за тем, чтобы ничто вдруг не стало противоречить «лору» и канонам «Аватара».

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Изначально предполагалось, что Avatar Frontiers of Pandora выйдет в конце этого года и станет своего рода сопутствующим продуктом для грядущего фильма «Аватар: Путь воды», но, как оно постоянно бывает в современной игровой индустрии, что-то пошло не по плану.

#ubisoft #avatar frontiers of pandora
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ubisoft будет продавать свои AAA-игры за $70 и считает, что это станет нормой
Ubisoft планирует создавать игры с определённой идеей, а не угождать всем без разбора
Ubisoft опровергла слухи о наличии в Assassin’s Creed Mirage лутбоксов и иных элементов азартной игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
42
10 лучших процессоров для игровых ПК в сентябре 2022 года — цены падают, ассортимент растет
15
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
30
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
12
Продолжаю работу над миниатюрной MicroATX системой из ATX комплектующих
31
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
17
Топ-3 лучших процессоров с Aliexpress по соотношению цена и качество для брендовых материнских плат
+

Сейчас обсуждают

for2ne
14:38
Ну чё куртка, как тебе по такой горке на жопке своей приятно было съезжать? Ничего через 5 дней мы тебе еще одну кочку устроим, я уже приготовил дизлайки.
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
fekla777
14:37
Просто у одного школотрона с десяток ботов. За адекватностью велком на форум.
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
evsapelkin
14:37
То что эстетикой не блещет , это факт . Сейчас с Алика много чего на заказывал , пока не все пришло , а там буду и на видюху воду ставить с верху и порядок наводить . главное видюха пришла 3080 новая ...
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
Zorro
14:37
Поди сам на минусовал. а сейчас мазу лепишь. чел выложил фото своего пека ему только за это надо лайк. и ему не стыдно есть что фоткать.
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
Владислав Жахнер
14:30
ГТА на ультрах в 40-60 фпс шла ещё на 2400г с подключением.
Western Digital будет вынуждена задержать открытие новых производств
unboldesoupe
14:30
Твои gif_картинки не показываются. Не трудно же в паинте в жипег или пнг пересохранить.
Появилось изображение GALAX GeForce RTX 4090 с четырьмя вентиляторами
VseUmrem
14:30
Легк, ЛОЛ
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
ChandlerXAAP
14:28
=)))))
NVIDIA RTX 4080 12GB и 16GB основаны на разных чипах, значительно отличающихся по количеству ядер
Алексей Верещака
14:28
Поделом!
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
Vlad
14:28
а вот если бы эти мамкины майнеры вместо майнинга занимались нормальным делом, как например я, то сейчас имели бы как и я имею - несколько 100 метровых квартир, делали бы ремонт в квартире на 7.5 млн ...
Курс Эфира рухнул после перехода на PoS – майнеры теряют доходы, а криптовалюты идут ко дну
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем