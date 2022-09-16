С известными фильмами он говорил примерно то же самое. Чем закончилось — мы знаем.

Быть может, у Ubisoft и имеются определённые трудности с работой над приключенческим экшеном Avatar Frontiers of Pandora, в результате которых релиз проекта пришлось отложить до первого квартала 2023-го, но режиссёр Джеймс Кэмерон, создавший и популяризовавший вселенную «Аватара», не видит поводов для волнения.

реклама

По словам Кэмерона, в основанной им компании Lightstorm Entertainment довольны тем, как выглядит Avatar Frontiers of Pandora. Сам Кэмерон не «влезает» в процесс и просто осуществляет наблюдение, поскольку в Ubisoft отлично знают игровой рынок и свою работу. В задачу Кэмерона и команды входит разве что осуществление контроля за тем, чтобы ничто вдруг не стало противоречить «лору» и канонам «Аватара».

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Изначально предполагалось, что Avatar Frontiers of Pandora выйдет в конце этого года и станет своего рода сопутствующим продуктом для грядущего фильма «Аватар: Путь воды», но, как оно постоянно бывает в современной игровой индустрии, что-то пошло не по плану.