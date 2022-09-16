Быть может, у Ubisoft и имеются определённые трудности с работой над приключенческим экшеном Avatar Frontiers of Pandora, в результате которых релиз проекта пришлось отложить до первого квартала 2023-го, но режиссёр Джеймс Кэмерон, создавший и популяризовавший вселенную «Аватара», не видит поводов для волнения.
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По словам Кэмерона, в основанной им компании Lightstorm Entertainment довольны тем, как выглядит Avatar Frontiers of Pandora. Сам Кэмерон не «влезает» в процесс и просто осуществляет наблюдение, поскольку в Ubisoft отлично знают игровой рынок и свою работу. В задачу Кэмерона и команды входит разве что осуществление контроля за тем, чтобы ничто вдруг не стало противоречить «лору» и канонам «Аватара».
Изначально предполагалось, что Avatar Frontiers of Pandora выйдет в конце этого года и станет своего рода сопутствующим продуктом для грядущего фильма «Аватар: Путь воды», но, как оно постоянно бывает в современной игровой индустрии, что-то пошло не по плану.