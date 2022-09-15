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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Adobe объявила о покупке сервиса по созданию интерфейсов Figma за $20 млрд
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Корпорация Adobe объявила о покупке стартапа Figma — крупнейшего онлайн-сервиса для разработки интерфейсов и прототипирования с возможностью организации совместной работы в режиме реального времени.

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Стоимость покупки составила $20 миллиардов, расчёт будет производиться в деньгах и акциях. Данная сделка должна стать крупнейшей в мире — если говорить конкретно о поглощении разработчика программного обеспечения.

Компания Figma, которая занимается разработкой сервиса, была основана в 2012 году Диланом Филдом, который уже к 2013 году смог привлечь $3,8 миллиона, а к 2015-му инвестиции в проект составили $14 миллионов. Продолжая тему финансирования, отметим, что в 2018 году стартап Figma смог привлечь дополнительные $25 миллионов, позже было ещё несколько раундов финансирования, которые помогли достичь к 2020 году оценки капитализации в $ 2 миллиарда.

Сделка по поглощению Figma компанией Adobe будет закрыта до конца 2023 года. После завершения всех процедур Adobe будет полностью владеть стартапом и «поможет ему с ускорением роста и инновациями за счёт опыта материнской компании и её технологий».

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Онлайн-сервис Figma все эти годы считался растущим и крепнущим конкурентом Adobe XD — программой, которая предлагает схожие инструменты и возможности в проектировании интерфейсов. Поэтому анонсированное сегодня слияние было лишь вопросом времени.

#программное обеспечение #adobe #figma
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