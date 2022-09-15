До конца текущего года.

Разработчики из калининградской студии HeroCraft PC собираются выпустить свой проект Revival: Recolonization уже до конца текущего года. Речь идёт о пошаговой стратегии, действие которой происходит на Земле, пережившей апокалипсис. Игрок здесь будет заниматься изучением изменённых ландшафтов, осваивать новые земли и готовить поселенцев к великой битве.

реклама

Основными источниками вдохновения у создателей Revival: Recolonization считаются игры серии Civilization, Alpha Centauri и Endless Legend. Ключевая особенность проекта — высокая реиграбельность (тут ничего удивительно), помноженная на «непредсказуемость во всём». Игрок будет сталкиваться с самыми разными неожиданностями — от внезапных погодных катаклизмов до вторжения зомби и запрета на использование определённого типа оружия.

Адаптироваться к новым условиям можно будет с помощью системы эдиктов, которая позволит заниматься терраформингом планеты и настраивать правила игры в разных регионах. Ограждать поселенцев от нежелательных изменений можно с помощью постройки специальных защитных механизмов или принимая благословения тотемного дерева племени.

«Ужасная катастрофа практически уничтожило человечество. Осталась лишь разрозненные племена — каждое со своими особенностями и бонусами, которые повлияют на ваш геймплей. Выберите племя и возглавьте его, проведите его через эпохи к футуристичным поселениям и технологиям будущего.

Встаньте во главе армии, которую вы буквально собрали своими руками — мощный редактор юнитов позволяет создавать самые разнообразные комбинации оружия, брони и экипировки. Проверяйте и адаптируйте свою тактику в напряжённых пошаговых схватках с разрушаемыми объектами и укрытиями», — разъясняют ключевые геймплейные аспекты сами разработчики.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

У Revival: Recolonization есть своя страница в Steam, точная дата релиза стратегии будет объявлена позже.