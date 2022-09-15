Ценителям жанра обязательно «зайдёт».

В своё время в игровой индустрии начал набирать популярность жанр ритм-шутеров: активно тема начала развиваться пару лет назад после выхода BPM Bullets Per Minute, а теперь за дело взялись уже опытные и серьёзные разработчики. Ритм-боевик Metal Hellsinger создавался при участии ветеранов игровой индустрии, в том числе ведущего дизайнера Battlefield 3, и вот, по всей видимости, вложения ресурсов оправдались: на днях было снято эмбарго на публикацию обзоров на новинку, а сегодня она добралась до виртуальных прилавков.

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На момент публикации данной заметки игроки пребывали в полном восторге от новинки. Отмечается отличная оптимизация, качественное музыкальное сопровождение и ураганный игровой процесс. По предварительным оценкам, 97 % игроков рекомендуют проект к прохождению.

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В Steam ритм-боевик оценили в 1050 рублей. При желании сначала можно ознакомиться с демонстрационной версией, что в современной игровой индустрии огромная редкость.