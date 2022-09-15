Дом снесут, фундамент останется, на нём воздвигнут новый дом.

Поклонники творчества Blizzard хорошо знают, что готовящаяся к раннему релизу Overwatch 2 полностью заместит собой оригинальную игру: фактически Overwatch в принудительном порядке преобразуется в аналог с циферкой «2». Ну а для тех, кто считает, что имеет место не то вольность перевода, не то просто ошибка в понимании задумки разработчиков, представители Blizzard сегодня заявили, что серверы оригинальной Overwatch будут закрыты 2 октября — за два дня до релиза «сиквела».

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Делается это для того, чтобы у разработчиков было время на подготовку систем к приёму Overwatch 2. В конце концов, изменений в игре много: и внедрение боевого пропуска, через который будет разблокироваться доступ к новым героям, и масса новых полей боя, и в целом изменение правил игры: в «сиквеле» команды сражаются в формате «5 на 5» с одним персонажем-танком, двумя героями-стрелками и двумя бойцами поддержки.

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4 октября состоится именно ранний релиз Overwatch 2: исключительно его мультиплеерной части. Разрекламированный в своё время кооперативный PvE-элемент появится позже. Когда — тайна, покрытая мраком.