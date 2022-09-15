Компания Square Enix подготовила демоверсию проекта Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion для игровой выставки Tokyo Game Show 2022, а также представили большое геймплейное видео продолжительностью 13 минут.
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Данная игра является полноценным ремастером оригинальной Crisis Core: Final Fantasy VII, вышедшей на портативной консоли PSP ещё в 2007 году. Разумеется, кардинально обновлённая версия может похвастаться огромным количеством технических усовершенствований. Самые важные мы сейчас перечислим.
Итак, Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion обзавелась оптимизированным пользовательским интерфейсом и новыми аранжировками фоновой музыки от композитора Такехару Исимото.Проект порадует игроков улучшенной работой камеры и улучшенной системой движений персонажей. Наконец, в игре появилась озвучка сцен, для которых ранее имелось только текстовое сопровождение.
У Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion есть своя страничка в магазине Steam, там же появились системные требования проекта.
Минимальные системные требования:
- процессор: AMD A8-7600 или Intel Core i3-3210;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- видеокарта: AMD Radeon RX 460 или NVIDIA GeForce GTX 750 Ti;
- 30 Гбайт свободного места накопителя.
Рекомендованные системные требования:
- процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-6500;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- видеокарта: AMD RX 5500 XT или NVIDIA GeForce GTX 1060;
- 30 Гбайт свободного места накопителя.
Релиз Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion должен состояться 13 декабря на ПК, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch.