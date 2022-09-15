Время летит с сумасшедшей скоростью: казалось бы, только недавно, в середине—конце августа студия Colossal Order анонсировала для своего градостроительного симулятора Cities Skylines свежее дополнение Plazas & Promenades, посвящённое созданию в городах пешеходных зон, запретных для автомобильного транспорта, как сейчас уже состоялся его релиз. Первые оценки дополнения пока далеки от высоких — всего 71 % положительных отзывов в Steam — но ничего большего от аддона с весьма ограниченной контентной составляющей ожидать не стоило.
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В состав дополнения Plazas & Promenades входят возможности по обустройству пешеходных зон: вы можете создавать прогулочные дорожки и даже целые парки, в которых будут размещены скамеечки, торговые точки, различные формы проведения досуга и многое другое. Кроме того, в дополнение включены новые здания городских служб, а также особые районы: офисные, коммерческие и жилые с высокой плотностью населения.
Cities Skylines вышла в свет весной 2015 года, и по состоянию на сегодняшний день остаётся непревзойдённым, эталонным представителем жанра градостроительных симуляторов.