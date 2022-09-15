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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard подтвердила, что новых героев в Overwatch 2 надо будет открывать через боевой пропуск
Решение в высшей степени сомнительное.
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В начале сентября появилась неподтверждённая информация о том, что в Overwatch 2 полностью изменится система прогрессии: вместо того, чтобы обеспечивать доступ ко всем героям сразу, Blizzard будет включать разблокировку новых персонажей в состав продвижения по боевому пропуску. Многие фанаты оригинальной Overwatch понадеялись, что это всего-лишь ошибка, но сегодня игровые издания получили от Blizzard пресс-релизы, в которых вышеизложенная информация подтвердилась.

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Итак, боевые пропуски в Overwatch 2 будут состоять примерно из восьмидесяти уровней, а новые персонажи в этой прогрессии расположены на 55-м уровне. Данному правилу будут следовать все новые персонажи, начиная с представленной сегодня Кирико; анонсированные ранее персонажи Соджорн и Королева Стервятников будут доступны всем пользователям Overwatch 2 сразу без лишних действий. Да и сама Кирико, судя по документации, тоже частично исключена из данного правила: всем, кто переходит в Overwatch 2 из первой части, а это абсолютное большинство будущих игроков, новенькая девочка-«саппорт» будет доступна бесплатно.

Фанаты Overwatch наверняка зададутся вопросом — а как эта система вообще должна работать, учитывая тот факт, что персонажи в ней задумывались как своего рода «инструменты» для решения поставленных задач? Ведь всем известно, что один герой объективно эффективнее противостоит другому, а другой — третьему. Что ж, в Overwatch 2 была проведена серьёзная работа над балансом: система «камень-ножницы-бумага» была адаптирована под новые реалии игры. Проще говоря, теперь каждый персонаж в значительной степени будет самодостаточным и способным дать отпор всем оппонентам.

Согласно заявлению Blizzard, система с жёсткими «контрпиками», когда для противодействия одному персонажу надо было практически в обязательном порядке менять своего персонажа на другого — с более подходящими ситуации способностями — была если не ошибочной, то как минимум неприятной для многих геймеров. В Overwatch 2 от этого в значительной степени отошли.

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Хорошо это всё или плохо, увидим 4 октября в день раннего релиза Overwatch 2. Если, конечно, Blizzard позволит россиянам продолжать играть в новинку, которая технически заменит собой первую часть.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
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