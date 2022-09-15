Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard представила Кирико — первого нового героя для Overwatch/Overwatch 2 за последние 2,5 года
Так и работают. А что, чаще надо?
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Слухи о том, что новым героем Overwatch/Overwatch 2 станет персонаж поддержки под позывным Кирико, гуляют по сети уже больше недели, и их источником стала сама Blizzard, «случайно» слившая соответствующую информацию через свой магазин. Что ж — скрывать очевидное больше нет смысла, тем более что совсем скоро состоится релиз Overwatch 2, которая заменит собой первую часть, поэтому сегодня Blizzard официально представила Кирико — первого нового персонажа игры за последние два с половиной года.

реклама

Перечнем способностей нового персонажа Blizzard почему-то не поделилась, поэтому разбирать их придётся непосредственно по видеоролику. Итак, Кирико — герой поддержки, поэтому её основные способности призваны защищать и исцелять противников. Для этого наша японская версия D.Va посылает в сторону союзников специальные талисманы — офуды, восполняющие их здоровье. Кроме того, Кирико способна телепортироваться к союзникам, что может служить как формой «эскейпа» (спасения из опасной ситуации), так и сокращением дистанции до нуждающегося в вашей помощи товарища. Вдобавок Кирико определённо проходила обучение у братьев Шимада, иначе неясно, как объяснить её способность лазать по стенам. В качестве оружия Кирико применяет кунаи — традиционные ножи из японских боевых искусств.

Второй активной базовой способностью Кирико является защитная аура, обеспечивающая союзникам в небольшой области на некоторое время состояние неуязвимости и снимающая с них все отрицательные эффекты.

Ультимативной способностью нового героя является патронус призванная кицунэ, присутствие которой даёт союзникам повышение скорости передвижения и атаки, перезарядки, а также снижает время восстановления активных способностей.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В общем, мы имеем дело с неким персонажем, представляющим собой «сборную солянку» из других героев Overwatch. Хорошо это или плохо — на этот вопрос каждый фанат данного боевика должен ответить для себя сам. Релиз Overwatch 2 в раннем доступе (без PvE-контента) состоится 4 октября. До сих пор неизвестно, смогут ли игроки из России продолжить играть в «сиквел», учитывая, что он заместит собой первую часть, которая покупалась задолго до недальновидного решения Activision Blizard о приостановке своей деятельности в нашей стране.

#blizzard #overwatch #overwatch 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Новые герои в Overwatch 2 будут открываться через боевой пропуск, за покупку платных наборов доступ откроют сразу
В Сеть просочилась рабочая версия короткометражки Overwatch 2 с новым персонажем Кирико
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
32
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
56
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
76
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
30
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
7
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
8
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
23
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17
ТОП-5 Сюжетных дыр вселенной Borderlands
6
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3

Сейчас обсуждают

Sheshenbek
14:00
Ничего нигде не снижается
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
Dimkovski
13:59
Авито!!!!!
Ethereum ушел на PoS: доходы майнеров рухнули в разы, а стоимость видеокарт стремительно снижается
daimos
13:58
Я только вот не понял, как в твоей башке перекрещиваются эти две темы - майнинг и где купить
Криптовалюта Ethereum перешла на алгоритм работы Proof of Stake
Kasyan
13:57
Найди этот ролик и посмотри там один уголовник 30 лет в тюрьме сидел, пошел воевать в ЧВК, никуда не убежал и погиб отважно в бою, просто там деньги платят в разы больше чем в армии, поэтому ЧВК Вагне...
Дешевые видеокарты RTX Peladn - новый мусорный бренд из поднебесной
Kolyvan
13:55
Где я могу купить в РФ 3090ti за 1000$ не подскажешь?
Криптовалюта Ethereum перешла на алгоритм работы Proof of Stake
Sheshenbek
13:54
Ты летом следующего года из окопа будешь тестить.
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
daimos
13:53
Да ты, я смотрю, экономист от бога, бро! Прям вот сказал - как отрезал, в биржу не пробовал? Чувствуется потенциал! А букав умных сколько знаешь! Там и в политику можно прямым ходом
Криптовалюта Ethereum перешла на алгоритм работы Proof of Stake
Aleksander Schäfer
13:51
С помощью света, превысили скорость света? Само по себе звучит по идиотски.
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
Kolyvan
13:50
Не понимаю чему вы радуетесь. В РФ цены на видеокарты, все равно, не упадут, может быть только на 5-10к рублей. В США и Европе уже сейчас видеокарты ниже РРЦ продаются. Если условная 4060 будет мощнее...
Криптовалюта Ethereum перешла на алгоритм работы Proof of Stake
Test Test
13:50
А нафига его гнать до 5 ггц? Тебе это даст всего 20% прироста, что погоды особой не сделает. Это лишняя растрата, тебе надо дорогую материнку для этого, кулер недешевый, лучше взять больше оперативки,...
Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем