Так и работают. А что, чаще надо?

Слухи о том, что новым героем Overwatch/Overwatch 2 станет персонаж поддержки под позывным Кирико, гуляют по сети уже больше недели, и их источником стала сама Blizzard, «случайно» слившая соответствующую информацию через свой магазин. Что ж — скрывать очевидное больше нет смысла, тем более что совсем скоро состоится релиз Overwatch 2, которая заменит собой первую часть, поэтому сегодня Blizzard официально представила Кирико — первого нового персонажа игры за последние два с половиной года.

реклама

Перечнем способностей нового персонажа Blizzard почему-то не поделилась, поэтому разбирать их придётся непосредственно по видеоролику. Итак, Кирико — герой поддержки, поэтому её основные способности призваны защищать и исцелять противников. Для этого наша японская версия D.Va посылает в сторону союзников специальные талисманы — офуды, восполняющие их здоровье. Кроме того, Кирико способна телепортироваться к союзникам, что может служить как формой «эскейпа» (спасения из опасной ситуации), так и сокращением дистанции до нуждающегося в вашей помощи товарища. Вдобавок Кирико определённо проходила обучение у братьев Шимада, иначе неясно, как объяснить её способность лазать по стенам. В качестве оружия Кирико применяет кунаи — традиционные ножи из японских боевых искусств.

Второй активной базовой способностью Кирико является защитная аура, обеспечивающая союзникам в небольшой области на некоторое время состояние неуязвимости и снимающая с них все отрицательные эффекты.

Ультимативной способностью нового героя является патронус призванная кицунэ, присутствие которой даёт союзникам повышение скорости передвижения и атаки, перезарядки, а также снижает время восстановления активных способностей.

рекомендации 3050 ASUS уже 30 тр Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3080 Gigabyte за 70 с началом 3060 Ti за 40 тр в Регарде RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В общем, мы имеем дело с неким персонажем, представляющим собой «сборную солянку» из других героев Overwatch. Хорошо это или плохо — на этот вопрос каждый фанат данного боевика должен ответить для себя сам. Релиз Overwatch 2 в раннем доступе (без PvE-контента) состоится 4 октября. До сих пор неизвестно, смогут ли игроки из России продолжить играть в «сиквел», учитывая, что он заместит собой первую часть, которая покупалась задолго до недальновидного решения Activision Blizard о приостановке своей деятельности в нашей стране.