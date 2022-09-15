Те самые. Как у нас, например.

Команда поддержки мессенджера Discord анонсировала форумные каналы — полноценное подобие тех самых форумов, заменой которым и стал этот программный продукт. Разработчики позиционируют новинку как место для общения, где не нужно волноваться о быстрой смене темы.

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Форумы можно найти под обычными каналами Discord. Пользователи при создании новой темы могут назначать роли и устанавливать требования к общению. Заявлена совместимость с AutoMod.

По умолчанию сообщения на Forum Channels сортируются по последней активности. Если говорить о приложении для стационарных компьютеров, то там в левой колонке будет отображаться список тем на форуме, а по клику на сообщение выскочит правая колонка с полным текстом и комментариями. Также для удобства пользователей форумы будут в общем списке каналов отличаться по специальной иконке.

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Разработчики Discord заявили, что Forum Channels появятся в самое ближайшее время на большинстве серверов с активированными функциями сообщества в мобильной и настольной версиях Discord.