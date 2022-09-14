Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В ритм-боевик Metal Hellsinger можно будет добавлять стороннее музыкальное сопровождение
Истреблять демонические отродья под условную «Метлу» — многие будут в восторге.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр

Уже завтра все желающие смогут отправиться в мир демонов ритм-боевика Metal Hellsinger и истребить там изрядное количество порождений ада. Проект получил высокие оценки прессы, и его разработчики не теряют времени, проводя активную предпродажную подготовку. Сегодня, например, представители студии The Outsiders сообщили, что в Metal Hellsinger можно будет добавлять свою музыку.

реклама

Когда конкретно данная функция будет внедрена в игру, не уточняется, но явно не в день релиза, иначе бы в соответствующем официальном новостном материале красовалось бы не «Coming Soon», а нечто более точное. Впрочем, вряд ли данная возможность будет востребована: как утверждают обозреватели, в Metal Hellsinger и без того представлен шикарный саундтрек.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
3060 Ti за 40 тр в Регарде
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, что в ритм-шутерах игроку необходимо сражаться в ритм музыкального сопровождения. Таким образом, подобные игры не только повышают реакцию, но и развивают чувство ритма.

#the outsiders #metal hellsinger
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ритм-шутер Metal Hellsinger получил высокие оценки критиков
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
31
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
50
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
74
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
Экономные геймеры выбирают видеокарты AMD – 6 GPU, которые быстрее и дешевле аналогов NVIDIA
7
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
5
Джо Байден потерял ориентацию после выступления в библиотеке имени Кеннеди
32
5 самых «неправильных» видеокарт, которые проигрывают своим конкурентам как по цене, так и скорости
16
ТОП-7 претензий к компании NVIDIA и ее продукции
20
Продолжаю поиск своей первой системы жидкостного охлаждения процессора
17

Сейчас обсуждают

Артём Николаев
23:19
и?
Анонсирован политический симулятор Government Simulator 2
sevik68
23:14
через недельку спрос на графические процессоры упадет в разы, но этот финансовый клоун мечтает о своем
NVIDIA: снижение цен на графические процессоры продлится до декабря
Frags
23:11
Заглот, ты - дебил. Есть 4 международные валюты: американский доллар евро британский фунт японская иена. Всё остальное - это местечковый фантики, нахер больше нигде не нужные. Где ты реалами кроме Бр...
Анонсирован политический симулятор Government Simulator 2
Родион Даллари
23:09
Если будут равны, то с выходом 3d v cash опять голубые будут в коленно-локтевой позе. +Добавим ежегодную смену сокета то вообще жопа. Времена синих были с корой дуба. Тогда да.
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
bsb5068
23:05
Вы брали нетаки? Дохли у вас? Я лично уже не один десяток клиентам поставил и себе домой, не первый год покупаю их, пока ни один не вернулся. N600s серия. А вот платы, вд, и прочего г дохлых уже много...
Китайскую компанию Netac «подловили» на замене контроллера и памяти в SSD на более дешевые
Евгений Пригожин
23:00
В любой валюте,но конвертация в иные валюты,чем рубль будет происходить по нашему внутреннему курсу.Например 1долл.=250руб
США решили "отрезвить" Китай по вопросу Тайваня пакетом превентивных санкций в области электроники
miragus
23:00
В амд не дураки, тоже будут держать цену :)
NVIDIA: снижение цен на графические процессоры продлится до декабря
Зю
22:46
Когда приезжаешь на великий Запад и хочешь купить тушёнки...
Анонсирован политический симулятор Government Simulator 2
Свет из холодильника
22:43
Потому что ты тупой ебалай и пиздабол, любитель фейков и говна. Zen 3 уничтожает весь интеловский мусор включая каличный 12xxx. Zen 4 покроет 13xxx как бык овцу. И вот ещё что, пошёл нахуй тупой еблан...
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
Ultimauser
22:43
Расскажешь это моему 5800х3д?
У производительных ядер процессоров Intel Raptor Lake и AMD Ryzen 7000 практически одинаковый IPC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем