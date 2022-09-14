Истреблять демонические отродья под условную «Метлу» — многие будут в восторге.

Уже завтра все желающие смогут отправиться в мир демонов ритм-боевика Metal Hellsinger и истребить там изрядное количество порождений ада. Проект получил высокие оценки прессы, и его разработчики не теряют времени, проводя активную предпродажную подготовку. Сегодня, например, представители студии The Outsiders сообщили, что в Metal Hellsinger можно будет добавлять свою музыку.

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Когда конкретно данная функция будет внедрена в игру, не уточняется, но явно не в день релиза, иначе бы в соответствующем официальном новостном материале красовалось бы не «Coming Soon», а нечто более точное. Впрочем, вряд ли данная возможность будет востребована: как утверждают обозреватели, в Metal Hellsinger и без того представлен шикарный саундтрек.

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Напомним, что в ритм-шутерах игроку необходимо сражаться в ритм музыкального сопровождения. Таким образом, подобные игры не только повышают реакцию, но и развивают чувство ритма.