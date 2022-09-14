Издание «Коммерсантъ» сообщает, что на фоне потери крупных голливудских премьер в России закрылись 125 кинотеатров, что составляет 6 % от их общего числа в феврале. Журналисты издания, основываясь на этих данных, пришли к выводу, что самые пессимистичные прогнозы об остановке половины кинотеатров пока не оправдались.
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В заметке «Коммерсанта» сообщается, что оставшиеся в строю кинотеатры закрывают лишь часть залов и рассчитывают на рост посещаемости в октябре, в том числе за счёт выхода в прокат фильма «Сердце пармы». Эксперты подчёркивают, что до конца больших проектов в прокате не будет, поэтому ситуация с количеством закрытых кинотеатров ещё может измениться. По данным отчёта Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), общее количество кинотеатров уменьшилось до 1994.
«Может показаться, что 6 % не так много, но нужно учесть, что это именно полностью закрытые кинотеатры, а не процент неработающих залов»,— уточнил член АВК, гендиректор Comscore в России Роман Исаев.
Также стало известно, что в июне кинотеатры, которые продолжают работать, начали «замораживать» отдельные залы — постоянно или по будням. Здесь Роман Исаев пояснил, что доля неработающих залов достигла пика в июле — 41%.
«Итогов сентября пока нет, но последние уик-энды оказались мёртвыми: не было ярких новинок, а люди, в особенности в регионах, экономят после больших затрат на подготовку детей к школе»,— добавил господин Исаев.
В объединённой киносети «Синема Парк» и «Формула кино» говорят, что с февраля закрыли только два кинотеатра в Москве. В «Каро» также говорят, что закрыли только два кинотеатра и это планировалось «ещё до февраля».
Самые пессимистичные прогнозы, которые озвучивались этой весной (вплоть до закрытия половины кинотеатров к лету), не оправдались и, вероятно, уже не сбудутся, отмечает главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев: «Дно по сборам, похоже, было пройдено в июле и в августе, сейчас рецессия прекратилась, хотя о росте говорить не приходится».