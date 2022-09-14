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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Sega подтвердила существование PC-версий Judgment и Lost Judgment
Что и требовалось доказать.
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Слухи о том, что Judgment и Lost Judgment, представляющие собой ответвления серии Yakuza, появятся на PC вслед за многочисленными предыдущими играми серии, гуляют по Сети уже достаточно давно. Ситуация стала очевидной вчера, когда ESRB выставила возрастные рейтинги соответствующим версиям данных игр, а сегодня она официально подтвердилась в Twitter-аккаунте Sega.

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Согласно опубликованной в Twitter компании фотографии, обе игры будут распространяться на PC посредством Steam, однако соответствующих страниц в сервисе от Valve пока нет.

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Judgment и Lost Judgment вышли в 2018 и 2021 году соответственно. Оба проекта повествуют о том, как частный детектив Такаюки Ягами расследует различные опасные преступления. Оба проекта получили высокие оценки и тёплые отзывы, так что их появление на PC можно назвать позитивным известием.

#sega #judgment #lost judgment
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Сейчас обсуждают

Adam Smith
16:21
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_Вежливый B Hornet
16:16
деньги вообще рахе не нужны. только натур обмен. как у дидов мокшей. Железнодорожное сообщение между Балаклеей и Харьковом возобновят 15 сентября
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ахахах
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Украины уже давно нет,щас вылезло нато по холодку-там одни наёмники уже и мясо из мобилизованных.Вот этих всех переколят и пойдут референдумы
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Лопшо Педунь
16:15
Лучше самогон!
Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
_Вежливый B Hornet
16:15
в смысле рисковать. ты еще скажи далбаеб что в рахе спецслужбы гавно и могут проморгать бавовнятко.
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Евгений Самара
16:15
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Вьетнамский ритейлер принимает предварительные заказы на RTX 4090 по цене в более 2000 долларов
LagunaFAN
16:14
Они уже в стиме :) https://store.steampowered.com/app/2058180/ https://store.steampowered.com/app/2058190/
Sega подтвердила существование PC-версий Judgment и Lost Judgment
_Вежливый B Hornet
16:13
ну как там оно в рахе называется. колесо оборзения или колесо обозрения или позора. не знаю точно. короче пуйло его открывал виртуально на растоянии 2мин езды от самого колеса. а в это время раха пер...
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pOdOnOg
16:13
и про разгон...
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Adam Smith
16:13
так он чай поважнее твоего клоуна, чтобы на ровном месте рисковать
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