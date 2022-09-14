Слухи о том, что Judgment и Lost Judgment, представляющие собой ответвления серии Yakuza, появятся на PC вслед за многочисленными предыдущими играми серии, гуляют по Сети уже достаточно давно. Ситуация стала очевидной вчера, когда ESRB выставила возрастные рейтинги соответствующим версиям данных игр, а сегодня она официально подтвердилась в Twitter-аккаунте Sega.
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Согласно опубликованной в Twitter компании фотографии, обе игры будут распространяться на PC посредством Steam, однако соответствующих страниц в сервисе от Valve пока нет.
Judgment и Lost Judgment вышли в 2018 и 2021 году соответственно. Оба проекта повествуют о том, как частный детектив Такаюки Ягами расследует различные опасные преступления. Оба проекта получили высокие оценки и тёплые отзывы, так что их появление на PC можно назвать позитивным известием.