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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Таинственный экшен Project Eve сменил название и получил новый трейлер
Аппетитные скриншоты тоже имеются.
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Разработчики из южнокорейской студии Shift Up представили сюжетный трейлер совего постапокалиптического экшена Project Eve. В рамках сентябрьского выпуска State of Play, где и состоялся показ, было также обнародовано новое название проекта — Stellar Blade.

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В отдельной заметке блога PlayStation разработчики из Shift Up разъяснили, что значит название Stellar Blade. Так, первое слово символизирует звёзды, а Blade («Клинок») — определяет существование главной героини. Авторы посчитали нужным пояснить, что куда заведёт героиню лезвие — зависит от игроков.

По сюжету вышившей парашютистке Еве в компании друзей предстоит отбить Землю у захватчиков NA:tives. По ходу действия главной героине предстоит посетить и даже помочь отстроить последний оплот человечества на планете — город Сион (Xion). Сопровождать девушку будет ещё один выживший по имени Адам, который по приходу в город познакомит её со старейшиной Аркалом.

Выполняя важную миссию по спасению Земли от NA:tive, Ева будет сталкиваться с необходимостью помогать гражданам Сиона. Помогать выжившим или нет — зависит исключительно от решения игрока.

Stellar Blade предложит геймерам сложноустроенную боевую систему, которая сочетает в себе механику уклонений от ударов в точно заданное время. Использовать мощные комбо и уникальные способности героини тоже придётся.

На протяжении всей игры геймер станет вооружать Еву «уникальными бета-навыками» и «интенсивными взрывными навыками», которые, как пообещали разработчики, будут радовать глаз. Битвы с боссами, по заявлению девелоперов, будут находиться на совершенно ином уровне по сравнению с битвами против обычных NA:tives.

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Постапокалиптический экшен Stellar Blade поступит в продажу в 2023 году исключительно на консоли PlayStation 5. Вполне возможно, проект когда-нибудь посетит PC, но конкретных данных от представителей студии Shift Up пока нет.

#project eve #shift up #stellar blade
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