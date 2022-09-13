Как и у многих современных видеоигр, у Lovecraft’s Untold Stories 2 от студии Blini Games были проблемы с определением точной даты релиза: проект должен был появиться на свет ещё в мае, но незадолго до времени «Ч» планы поменялись и запуск отложили на неопределённый срок. К счастью, «неопределённый срок» оказался не таким уж отдалённым: сегодня сиквел лавкрафтовского «рогалика» добрался до виртуальных прилавков.
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Новинка продолжает историю первой части, и в дополнение к трём уже знакомым персонажам у игроков появятся три новичка. Будучи представителем жанра rogue-like, в Lovecraft’s Untold Stories 2 многое будет зависеть от выбора экипировки и вооружения — соответственно, местные локации надо будет основательно «пылесосить». Запомнить, где и что лежит не получится — как и подобает жанру, в Lovecraft’s Untold Stories 2 уровни генерируются случайно.
Релиз состоялся буквально только что, поэтому пользовательских отзывов ещё слишком мало, чтобы на их основании сделать какие бы то ни было выводы о сиквеле.