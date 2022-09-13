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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Call of Duty Mobile заработала свыше одного миллиарда долларов
На это потребовалось почти три года.
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В начале октября 2019 года Activision выпустила в свет Call of Duty Mobile — портативную версию своей культовой серии, нацеленную на рынки, в которых в силу определённых особенностей начал преобладать не компьютерный и даже не консольный, а мобильный гейминг. Так уж сложилось, что нынче эти рынки самые платёжеспособные, поэтому все, кому не лень, создают мобильные версии своих культовых франшиз.

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И окупаются эти вложения очень быстро: сегодня, например, стало известно, что за неполных три года Call of Duty Mobile удалось заработать более миллиарда долларов при трёхстах миллионах загрузок.

Наибольшей популярностью проект пользуется в США, где ему удалось заработать свыше 55 % от общей суммы, или порядка $554 миллионов. На втором месте расположилась Япония со $138 миллионами, на третьем — Германия с $32 млн. Далее следуют Бразилия и Британия с $30 млн и $27 млн соответственно.

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Стоит отметить, что это не последний мобильный проект во вселенной Call of Duty: на прошлой неделе состоялся официальный анонс Call of Duty Warzone Mobile. Подробностей пока нет, но рискнём предположить, что перед нами предстанет адаптированная под мобильные реалии королевская битва.

#activision #call of duty mobile
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