Полноценная же презентация состоится на следующей неделе.

Давайте будем говорить прямо: мы живём в эпоху повального переноса на мобильные платформы всего, что только можно. Даже шутеры, для которых, казалось бы, на мобильных устройствах попросту нет адекватного управления, и те массово выходят на Android и iOS. О существовании мобильной версии популярной королевской битвы Call of Duty Warzone уже давно ходят слухи, и вот, несколько часов назад они подтвердились: Activision официально анонсировала Call of Duty Mobile.

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Важно знать, что перед нами пока именно анонс — без публикации подробностей, даты выхода и прочих важных деталей. Как заверили в Activision, полноценная презентация проекта состоится в рамках мероприятия COD NEXT на следующей неделе, 15 сентября.

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Ходят слухи, что в мобильной версии Warzone игроки смогут вернуться в вымышленный город Верданск; больше никаких геймплейных подробностей пока нет. Также, по непроверенной информации, «окно» релиза у Warzone Mobile пока распахнуто очень широко: рассчитывают выпустить игру до конца следующего года.