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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA анонсировала продвинутый античит, который впервые применят в FIFA 23
Видимо, там он очень нужен.
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Читерство — проблема, описывать значение которой для виртуальных развлечений нет никакого смысла: жуликам надо давать бой и делать так, чтобы у них даже мыслей не возникало о запуске стороннего вмешивающегося в игровой процесс софта. Electronic Arts это, похоже, понимает, поэтому сегодня сообщила о том, что разработала античитерскую систему EA AntiCheat, или сокращённо EAAC.

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Отличительной особенностью данного античита является его работа на уровне ядра операционной системы, благодаря чему он сможет ещё в момент запуска игры определять присутствие читерского софта и предотвращать инициализацию игр в случае его наличия. Дебют системы состоится в FIFA 23. Как пишут представители EA, применять данный античит будут только к играм, заточенным под соревновательный мультиплеер, где его работа особенно важна.

При этом вмешиваться в работу операционной системы или же «следить» за действиями пользователей EA AntiCheat не будет. По крайней мере, нас в этом пытаются убедить.

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Что до FIFA 23, то её релиз состоится 30 сентября на всех актуальных платформах.

#electronic arts #fifa 23
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шляпа
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id_1
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Да, судя по всему, дизайн практически идентичен.
Появилось изображение монструозной GeForce RTX 4090 GAMING OC от Gigabyte
lakoros
22:26
Может быть почти тоже самое. гига не часто меняет дизайн кожуха у серии гейминг.
Появилось изображение монструозной GeForce RTX 4090 GAMING OC от Gigabyte
id_1
22:21
Вряд ли, информатор поделился лишь изображением упаковки, на которой и можно заметить GeForce RTX 4090 GAMING OC, в то время как на представленных рендерах, судя по всему, красуется GeForce RTX 3090 T...
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