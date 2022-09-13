Видимо, там он очень нужен.

Читерство — проблема, описывать значение которой для виртуальных развлечений нет никакого смысла: жуликам надо давать бой и делать так, чтобы у них даже мыслей не возникало о запуске стороннего вмешивающегося в игровой процесс софта. Electronic Arts это, похоже, понимает, поэтому сегодня сообщила о том, что разработала античитерскую систему EA AntiCheat, или сокращённо EAAC.

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Отличительной особенностью данного античита является его работа на уровне ядра операционной системы, благодаря чему он сможет ещё в момент запуска игры определять присутствие читерского софта и предотвращать инициализацию игр в случае его наличия. Дебют системы состоится в FIFA 23. Как пишут представители EA, применять данный античит будут только к играм, заточенным под соревновательный мультиплеер, где его работа особенно важна.

При этом вмешиваться в работу операционной системы или же «следить» за действиями пользователей EA AntiCheat не будет. По крайней мере, нас в этом пытаются убедить.

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Что до FIFA 23, то её релиз состоится 30 сентября на всех актуальных платформах.