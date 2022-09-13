Контентная добавка уже доступна для прохождения.

За прошедшие с момента релиза Fallout 76 годы проект не только восстановил подмоченную репутацию, но и сумел обернуть ситуацию вспять, сформировав вокруг себя армию преданных поклонников. Специально для них Bethesda время от времени выпускает новые контентные добавки вроде сегодняшней под названием «Экспедиция в Питт». Сопутствующий видеоролик прилагается.

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В свежем контентном обновлении игроки впервые смогут вырваться за пределы Аппалачии и отправиться в Питтсбург, где их ждёт масса новых заданий и возможностей помочь обездоленным. Естественно, просто так вас в другой город никто не отправит — чтобы снарядить экспедицию, нужно сначала будет выполнить несколько заданий для Спасателей, завоевав тем самым их доверие, и лишь после этого отправиться в терзаемый рейдерами Питтсбург.

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Вместе с тем в Fallout 76 сегодня стартовал десятый контентный сезон, в рамках которого игроки смогут разблокировать массу новой «косметики» и чертежей нового оружия и экипировки.