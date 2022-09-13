Как минимум, здесь есть занятная концепция.

Разработчики из студии Soleil совместно с издательством 110 Industries опубликоваи первые скриншоты и концепт-арты Vengeance is Mine — экшена про боевых мехов и путешествия во времени.

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На представленных изображениях можно разглядеть главного героя, облачённого в технологичный боевой костюм. Время действия Vengeance is Mine — 1664 год. Но это не самое важное: как оказалось, релиз проекта перенесён на 2024 год. Авторы дали понять, что к концу 2023 года активная фаза разработки будет завершена, а релиз после финальной доводки состоится в первой половине 2024 года.

В отдельном послании фанатам разработчики из Soleil дали понять, что в их команде трудятся специалисты, которые ранее успели поработать над Final Fantasy XV и Sekiro: Shadows Die Twice.

Сюжет Vengenace is Mine сконцентрирует внимание игрока на истории Габриэля Ягера, пилота мехокостюма «Гидра». Героя казнили в 1664 году три путешественника во времени, но герой оказался жив и жаждет реванша. В какой-то момент в истории обязательно найдётся место древней боевой машине «Дьякон», запрятанной в недрах Нового Амсердама — так назывался в 1664 году Нью-Йорк.

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Vengeance is Mine поступит в продажу на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.