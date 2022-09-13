Старт приключения уже совсем скоро, и продлится оно две недели.

Уже на этой неделе, а если быть совсем точными, то в четверг, 15 сентября, в пиратском экшене Sea of Thieves стартует новое приключение, которому присвоили название The Sirens’ Prize. По случаю скорого начала приключения разработчики из Rare опубликовали сопроводительный видеоролик.

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В самом видео Белль в присутствии её очаровательного крабика планирует погружение на морское дно в поисках новых приключений.

Напомним, что с помощью приключений разработчики из Rare осуществляют развитие сюжета в Sea of Thieves: в условиях сессионного и активно живущего проекта это наиболее приемлемый вариант подачи сюжета, который также пишется уже «по ходу пьесы».

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Sea of Thieves доступна на PC и Xbox, где является одной из самых «ходовых» видеоигр последних лет. Что, в общем-то, неудивительно.