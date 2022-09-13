Разработчики из компании Revolving Games смогли привлечь финансирование в размере $13,2 млн дополнительных средств для создания игры по сериалу Battlestar Galactica (у нас известен как «Звёздный крейсер “Галактика”»). Данный проект представляет собой ориентированную на мультиплеер 4X-стратегию с внедрённой технологичей блокчейн.
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Про саму Revolving Games тоже кое-что известно. Это молодая студия, основанная ветеранами иранской игровой индустрии. Их игра по упомянутому сериалу находится в производстве уже около восьми месяцев, но конкретных деталей пока не представлено.
Доподлинно известно, что в её разработку вложилось множество компаний, среди которых есть Polygon, Dapper Labs, DWeb3 Capital, Kenetic и другие. Наконец, в этот проект вложился даже Дэн Хаузер, основатель Rockstar Games, который уже её покинул. Он также числится в Revolving Games на правах советника.
4X-стратегия по Battlestar Galactica будет использовать блокчейн, который, по задумке авторов, поможет игрокам зарабатывать. Релиз проекта состоится когда-нибудь потом, список целевых платформ объявят позже.