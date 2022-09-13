И целого мира мало — потенциальный слоган THQ Nordic.

Компания THQ Nordic решила, что приобретённых ею десятков студий и франшиз всё ещё мало, и приняла решение о формировании ещё одной студии, которой присвоили название Campfire Cabal. Как сообщается, состоит новый коллектив из ветеранов игровой индустрии, в том числе принимавших участие в работе над играми серии Hitman и над PvPvE-боевиком Hunt Showdown, и заниматься он будет производством ролевых видеоигр с упором на сюжетную составляющую. Презентационный видеоролик, демонстрирующий сидящих перед костром (Campfire) типичных протагонистов фэнтезийных RPG.

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В детали THQ Nordic пока не вдаётся, поэтому логично будет предположить, что Campfire Cabal пока только переживает процесс формирования, и до первых видеоигр за авторством данного коллектива ещё очень далеко.