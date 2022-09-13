Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
THQ Nordic сформировала состоящий из ветеранов индустрии коллектив Campfire Cabal, который будет заниматься сюжетными RPG
И целого мира мало — потенциальный слоган THQ Nordic.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

Компания THQ Nordic решила, что приобретённых ею десятков студий и франшиз всё ещё мало, и приняла решение о формировании ещё одной студии, которой присвоили название Campfire Cabal. Как сообщается, состоит новый коллектив из ветеранов игровой индустрии, в том числе принимавших участие в работе над играми серии Hitman и над PvPvE-боевиком Hunt Showdown, и заниматься он будет производством ролевых видеоигр с упором на сюжетную составляющую. Презентационный видеоролик, демонстрирующий сидящих перед костром (Campfire) типичных протагонистов фэнтезийных RPG.

реклама

В детали THQ Nordic пока не вдаётся, поэтому логично будет предположить, что Campfire Cabal пока только переживает процесс формирования, и до первых видеоигр за авторством данного коллектива ещё очень далеко.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

#thq nordic #campfire cabal
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Энтузиаст сравнил кадры из ремейка «Готики» с оригиналом
Авторы ролевого экшена Biomutant показали, как игра будет выглядеть на PS5, Xbox Series X и S
Видео: девять с лишним минут приключенческого экшена Outcast 2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
213
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 4
16
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
20
5 самых переоценённых видеокарт NVIDIA со скромным fps и высокой ценой, которые не стоит покупать
8
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
1

Сейчас обсуждают

ахахах
17:29
по нацистам и технике,было ботам снесли ретранслятор в киеве ракетой высокоточной,торговый центр в кременчуге и т.д
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
VRoman
17:25
Видать идея очень долгосрочная. Intel 4 будет едвали лучше TSMC 5нм, а как мы знаем Хуанг любит пропускать один тех процесс при переходе. Ждать Intel 3 - это когда рак на горе свистнет. Да и вообще и...
NVIDIA не исключает, что может поручить выпуск своих чипов Intel
ахахах
17:25
конечно готов,за нами Путин и Сталинград
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Strain
17:25
что-то этот Слава задержался
Рубль продолжает укрепляться, доверие к доллару падает, а российская нефть подорожала на $20
Вежливый_B_Hornet
17:24
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Вежливый_B_Hornet
17:23
поэтому пуйло слил 170млрд на дешевеющий юань
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Вежливый_B_Hornet
17:23
она всю дорогу имеет. пока раха платит ясак все относительно спокойно. но бабла уже не хватает и на войну и олигархам и дырову.
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
A224
17:22
да это очевидно что сначала надо повышать powerlimit, настраивать график напряжения и профили разгона перед тем запускать волосатый куб
Возвращаемся к "бубликам", или почему не надо проверять им температуру на новых картах
VRoman
17:21
Но пока этот нолик не отброшен, НВидиа действительно может себе позволить наскрести карманную мелочь на покупку всей Интел.
NVIDIA не исключает, что может поручить выпуск своих чипов Intel
Вежливый_B_Hornet
17:19
В Украине насчитывается 490 районов, 459 городов, 885 посёлков городского типа и 28 450 сёл и прочих населённых пунктов.
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем