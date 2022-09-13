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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Шутер Isonzo про итальянский фронт Первой мировой войны поступил в продажу
От разработчиков цикла шутеров про Первую мировую.
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Как и было обещано, сегодня состоялся релиз шутера Isonzo, полное формальное название которого звучит как WWI Isonzo Italian Front. Новинка была анонсирована прошлой осенью и представляет собой следующий проект из разработанного студией BlackMill Games цикла боевиков про различные фронты Первой мировой войны. В данном случае, как вы поняли по названию, речь пойдёт про итальянский фронт.

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Isonzo подразумевает сражения на севере Италии, а именно — в Альпах и на берегах реки Изонцо (Соча). В качестве локаций игроков ожидают как живописные деревушки, расположенные в альпийских долинах, так и хорошо укреплённые горные форты. Игровые задачи будут различаться в зависимости от стороны конфликта, на которой вы выступаете: например, одной команде необходимо будет удерживать укреплённые позиции, другой — штурмовать.

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Изначально предполагалось, что Isonzo выйдет в 2021 году, но как всегда первоначальным планам не суждено было сбыться.

#isonzo #blackmill games
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Вежливый_B_Hornet
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