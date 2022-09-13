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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Europa Universalis IV получила контентное дополнение Lions of the North про государства и союзы балтийского региона
И их весьма много.
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За девять лет своего существования стратегия Europa Universalis IV получила поистине нецензурное количество дополнительного контента. И, что характерно, снижать темпы его выпуска разработчики из Paradox даже не думают; наоборот — сегодня состоялся релиз нового дополнения под говорящим названием Lions of the North, посвящённого государствам балтийского региона и их объединениям.

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В состав дополнения входят многочисленные государства, имеющие выход к Балтийскому морю. Мы сможем поуправлять такими исторически значимыми странами, как Дания, Швеция и Норвегия, а также сыграть за союзы государств данного региона: Речь Посполитую, Тевтонский орден, Ливонский орден и другие. У каждой из сторон имеются свои цели и особенности.

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Дополнение предлагается в Steam по цене в 360 рублей. На момент публикации данной заметки пользовательский рейтинг дополнения составлял 87 %. Между тем в Europa Universalis IV сейчас проходит период бесплатного доступа. Бесплатно сыграть в данную глобальную стратегию можно будет до пятницы.

#europa universalis iv
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BoeHa4aJIbHuK
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Прочитав первые две строки дальше читать не стал, какой нахер план госдепа рубль 1к200, может наоборот 1к1, что бы черную дыру в бюджете породить? А года пишут про цены, говорят А но не говорят Б, цен...
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Иван Романов
14:58
лучше 12100..и памяти 32 г. и ксас 600вт) к остальному нет претензий
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Вежливый_B_Hornet
14:58
Киев за три дня", "своих не бросаем", "русские не сдаются". Полгода сопли жевали, даже Славянск обратно взять не смогли, расхерачили Мариуполь в хлам, ограбили Киевскую область, устроили геноцид в Буч...
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Tant-Ogly
14:57
чем выше тем лучше? или ниже. с тестом понятно 3060 тиай топ для него. но кпд разные с 3060тиай кпд 19. а обычной 20.
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Вежливый_B_Hornet
14:55
ну ладно стратег. а какие дальнейшие действия. кроме мобилизации. ну или по другому когда мобилизация или будет неучдачной или не принесет результата. тоесть план на блицкриг провалили, сво провалили....
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Midosa
14:55
Странно, а с Гитлером боролись. А там тоже бабки. И вообще, типа, СССР - враг. А боролись с Гитлером. А СССРу помогали. Что теперь нафантазируешь?
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Zorro
14:55
Эти циферки и должны быть приближены друг другу. когда проц и видос идеальны.
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Tant-Ogly
14:54
че цифорки в конце значат?
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
Вежливый_B_Hornet
14:52
короче послали вместо помощи.
Депутат Госдумы заявил о необходимости полной мобилизации в РФ для завершения СВО в Украине
Shaitan4ik
14:49
Если не заглядывать в Ситилинк, то можно хорошо сберечь деньги. Почему за тройку лет из хорошего магазина вышла эта "эффективная" помойка?
Цена на Ryzen 5 3600 упала до минимума — собираем быстрый и недорогой игровой ПК
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