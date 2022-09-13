И их весьма много.

За девять лет своего существования стратегия Europa Universalis IV получила поистине нецензурное количество дополнительного контента. И, что характерно, снижать темпы его выпуска разработчики из Paradox даже не думают; наоборот — сегодня состоялся релиз нового дополнения под говорящим названием Lions of the North, посвящённого государствам балтийского региона и их объединениям.

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В состав дополнения входят многочисленные государства, имеющие выход к Балтийскому морю. Мы сможем поуправлять такими исторически значимыми странами, как Дания, Швеция и Норвегия, а также сыграть за союзы государств данного региона: Речь Посполитую, Тевтонский орден, Ливонский орден и другие. У каждой из сторон имеются свои цели и особенности.

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Дополнение предлагается в Steam по цене в 360 рублей. На момент публикации данной заметки пользовательский рейтинг дополнения составлял 87 %. Между тем в Europa Universalis IV сейчас проходит период бесплатного доступа. Бесплатно сыграть в данную глобальную стратегию можно будет до пятницы.