Почему-то правильные мысли к современным разработчикам либо приходят слишком поздно, либо не приходят вообще.

Благодаря порталу SteamDB (Steam Database) у игровых новостников иногда появляется возможность раньше запланированного срока узнать планы тех или иных разработчиков. Сегодня, например, внимательные пользователи заметили, что в таблице обновлений Death Stranding Director’s Cut появилось упоминание разделов под названиями «qa-rtdbg» и «qa-nortdbg», которые тут же расшифровали как Ray Tracing и No Ray Tracing соответственно.

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По всей видимости, сейчас в Death Stranding проходит тестирование данной графической опции. Когда период проверок завершится, и когда пользователи смогут полюбоваться «облучённой» красотой, пока неясно.

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Death Stranding вышла осенью 2019 года на PlayStation 4, летом 2020-го — на PC, и осенью 2021-го — на PlayStation 5. Консоли от Microsoft остались в стороне.