Та, что 343 Industries.

В жизни каждого человека случаются события, которые вынуждают отказаться от осуществления той или иной деятельности. Вот и Бонни Росс, руководившая студией 343 Industries, известной, как разработчика игр серии Halo, начиная с 2011 года, объявила об уходе со своей должности и из Microsoft вообще.

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По словам Бонни Росс, данное решение было принято ей по семейным медицинским обстоятельствам. Учитывая, что при Росс франшиза Halo добилась небывалых высот, неудивительно, что её вклад в развитие серии был отдельно отмечен руководителем игрового подразделения Microsoft Филом Спенсером.

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В вопросе планов в 343 Industries от данного события ничего не изменится: компания продолжит обеспечивать Halo Infinite поддержкой и создавать будущие игры. Руководство, естественно, сменится: во главе студии встанет Пьер Хинтце, до этого занимавший пост руководителя производственного подразделения.