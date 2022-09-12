На официальном канале игрового издания IGN в YouTube появилась вторая часть геймплейного видео ролевого экшена Lies of P, записанная во время проведения выставки gamescom 2022. Любопытно, что проходил представленную демоверсию сам геймдизайнер проекта Чой Джи-Вон.
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Геймплея тут действительно многовато — журналисты опубликовали аж 38 минут. В рамках прохождения главный герой здесь успевает посетить огромную фабрику, в стенках которой и создают механических монстров. В какой-то момент разработчик даже успел поучаствовать в битве с первым боссом — безумной машиной-клоуном.
После прохождения уровня и перехода на локацию, расположенную глубоко под землёй, главный герой сталкивается с другим боссом, который оказался достаточно сильным даже для геймдизайнера игры.
Релиз ролевого экшена Lies of P должен состояться в будущем году на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.