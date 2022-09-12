В этот четверг, 15 сентября, состоится релиз ритм-боевика Metal Hellsinger, ну а сегодня разработчики из студии The Outsiders вместе с издательством Funcom сняли эмбарго на публикацию первых рецензий. Выяснилось, что опасаться разработчикам было нечего: первые обзоры гласят, что Metal Hellsinger получилась увлекательным, в меру «бросающим вызов» и динамичным представителем своего жанра.
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Единственные элементы, которые обозреватели посчитали необходимым упомянуть в качестве недостатков — это самоповторение: многие игровые уровни в Metal Hellsinger похожи друг на друга, а оппоненты редко отличаются уникальными приёмами и тактическими уловками.
В чём же все без исключения журналисты нашли консенсус — это в вопросе музыкального сопровождения: здесь оно, как и подобает ритм-боевику, вне всякой конкуренции, и во многом «тащит» весь проект.
На момент публикации данной заметки Metal Hellsinger довольствовалась средней оценкой в 78 баллов из 100 возможных на Metacritic. При этом на Opencritic игру рекомендовали к прохождению 92 % обозревателей.