Для озвучки материала был приглашён голос Солида Снейка.

На YouTube-канале DidYouKnowGaming? появилось достаточно большое видео, посвящённое вырезанному контенту из игр серии Metal Gear Solid. Фанатам данных произведений будет приятно узнать о том факте, что озвучку ролика поручили Дэвиду Хэйтеру — актёру, подарившему свой голос ключевому герою саги Солиду Снейку.

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Представленный видеоматериал рассказывает о многочисленных идеях геймдизайнера Хидео Кодзимы, которые не были реализованы по тем или иным причинам. В некоторых случаях речь идёт о незначительном изменении ключевых кинематографичных сцен, в другие моменты видео авторы говорят о невероятно масштабных концептах.

При работе над своим аналитическим материалом авторы YouTube-канала DidYouKnowGaming? отсмотрели огромное количество старых журналов и видеороликов, не забыв также перечитать все «твиты» Кодзимы.

Так, к примеру, для первой MGS разработчики выпустили тридцать тренировочных миссий в «виртуальной реальности», но Кодзима планировал выпустить около шестидесяти. Уменьшить количество пришлось из-за того, что на диске столько контента не поместилось бы.

А для MGS 2 планировалась сложноустроенная подводная миссия с противостоянием акулам. Главному герою приходилось бы отвлекать морских хищников, разливая немного собственной крови в нужных местых танкера. К тому же, одним из боссов в игре должна была стать акула, но в конечном итоге от всех этих было решено отказаться.

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Также в видео говорится о желании проработать для четвёртой части полноценную симуляцию мира, продвинутом искусственном интеллекте в MGS 2 и других вещах. Всё это доступно для изучения и анализа в представленном ролике.