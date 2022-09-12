Последние годы игровая индустрия претерпевает любопытные изменения. Крупные и средние студии объединяются под «властью» ещё более крупных акул игрового рынка, при этом в то же время увеличивается количество инди-студий. Что из этого всего выйдет в перспективе, покажет, естественно, только время, ну а пока ситуация продолжает развиваться по ранее прописанному сценарию.
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В частности, сегодня издательство Focus Entertainment (прежнее название — Focus Home Interactive) сообщило о приобретении 66 % акций голландской компании WW1 Game Series B.V., в состав которой входит студия BlackMill Games, известная, в свою очередь, работой над такими широко известными в узких кругах военными боевиками, как Tannenberg, Verdun и готовящейся к завтрашнему релизу Isonzo.
Хотя две трети акций перешли под контроль Focus Entertainment, оставшиеся 33 % оставляет за собой основатель и руководитель WW1 Game Series Йос Хёбе, который сохранит свой пост и продолжит руководить разработкой последующих игр компании.