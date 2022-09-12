Сказали же — игра возвращается к истокам.

Последние годы игры серии Assassin’s Creed сильно тяготели к жанру ролевой игры, и, как следствие, во многом подразумевали «гринд» и затянутое прохождение. Новая Assassin’s Creed Mirage официально возвращает франшизу к её истокам, поэтому продолжительность проекта заметно сократится. По словам исполнительного продюсера Assassin’s Creed Марка-Алексиса Коте, на прохождение «Миража» потребуется примерно 15—20 часов.

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Стоит отметить, что 15—20 часов — это стандартная продолжительность современных крупных AAA-игр, так что считать себя обездоленными в данном вопросе не стоит. Лучше 15 часов чистого контента, чем 150 часов «гринда» и ненужной «прокачки» во франшизе, которая откровенно для этого не предназначена.

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Напомним также, что помимо Mirage в стенах студий Ubisoft готовятся ещё как минимум три проекта в серии Assassin’s Creed: мобильная Codename Jade, а также две «больших» Codename Red и Codename Hexe. Попутно не стоит забывать и о платформе-хабе Assassin’s Creed Infinity, которая должна стать базой для последующих игр серии. В общем, «Кредо Ассасина» живёт и развивается, демонстрируя, что 15 лет для столь мощной серии — не возраст.