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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики пиратского экшена Skull and Bones показали сразу несколько новых трейлеров и геймплейных видео
Всё разбирается в подробностях.
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Разработчики из Ubisoft в рамках откровенно провальной конференции Ubisoft Forward представила сразу несколько видеоматериалов по пиратскому экшену Skull and Bones. В свежих трейлерах команда рассказывает о системе персонализации кораблей, морских сражениях, мире игры и других вещах.

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События Skull and Bones происходят посреди Индийского океана во времена Золотого века пиратства. Корпорации ведут войны за торговые пути, а пираты создают свои кланы и устраивают регулярные вылазки за чужим скарбом.

Нам показали кинематографический трейлер, геймплейное видео, а ещё детальный разбор одного из видео творческим руководителем Skull and Bones Элизабет Пеллен.

Мы также узнали, что на корабли можно навешивать броню, а всё оружие на борту поддаётся кастомизации. Корабли в игре делятся на три типа: боевые, скороходные и грузовые. А капитан может завести себе питомца.

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Skull and Bones поступит в продажу 8 ноября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, Stadia и Luna.

#ubisoft #skull and bones
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Екатерина Боярцева
00:31
Кому как..... По мне так "Байкал" Мерзость со вкусом аптеки....
Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
Ядрило
00:29
Для начала ответь на предыдущий вопрос (цифрой) сколько всего заповедей поц?
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
eds
00:29
Как сказать, если из-за их "экономии" продукт окажется говном, его не будут покупать и это им выльется в большие репутационные и финансовые потери.
Инсайдер: графические процессоры AD106/107 для GeForce RTX 40 будут иметь 8 линий PCIe
Красный против хохла
00:29
развизжалась сучка )))
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
tonic_guru
00:28
Сколько стоить то будет. Вот самый главный вопрос.
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
Ядрило
00:28
поц я с тобой полностью согласен
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Ядрило
00:27
Олеся Гребеневич кто такая? она тебе не дала?
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Tant-Ogly
00:26
А как?
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Ядрило
00:26
его не так звали поц
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
Tant-Ogly
00:26
Админ, забань в первую очередь ботов: Олеся Гребеневич вероника попович Ядрило Красный против хохла Муж_ЗАГЛOTA Zorro Абылай Ордабаев
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
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