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Разработчики из Ubisoft в рамках откровенно провальной конференции Ubisoft Forward представила сразу несколько видеоматериалов по пиратскому экшену Skull and Bones. В свежих трейлерах команда рассказывает о системе персонализации кораблей, морских сражениях, мире игры и других вещах.

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События Skull and Bones происходят посреди Индийского океана во времена Золотого века пиратства. Корпорации ведут войны за торговые пути, а пираты создают свои кланы и устраивают регулярные вылазки за чужим скарбом.

Нам показали кинематографический трейлер, геймплейное видео, а ещё детальный разбор одного из видео творческим руководителем Skull and Bones Элизабет Пеллен.

Мы также узнали, что на корабли можно навешивать броню, а всё оружие на борту поддаётся кастомизации. Корабли в игре делятся на три типа: боевые, скороходные и грузовые. А капитан может завести себе питомца.

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Skull and Bones поступит в продажу 8 ноября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series, Stadia и Luna.