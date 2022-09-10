То, что находящиеся под контролем крупных издательств студии редко могут позволить себе отдохнуть, не является ни для кого секретом: такова современная структура деятельности в игровой индустрии, в которой всё давно поставлено на конвейер. Вот и разработчики из EA Motive, сейчас корпящие над ремейком Dead Space, после его релиза начнут готовить проект про Железного человека, о чём сообщает инсайдер и по совместительству редактор игрового подразделения издания VentureBeat Джефф Грабб.
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В детали Грабб вдаваться не стал, поскольку, очевидно, и сам ими не владеет, но уточнил, что в активную фазу разработка перейдёт не раньше, чем после релиза ремейка Dead Space. Иными словами, EA Motive не распыляет ресурсы и полностью сосредоточена на приоритетном проекте.
Что же до ремейка Dead Space, то его релиз должен состояться 27 января на актуальных платформах.