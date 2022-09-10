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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Серии Battlefield сегодня исполнилось 20 лет
Всякое за эти два десятка лет было: и хорошее, и отличное, и «середняк», и провальное.
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Когда подходят дни юбилеев знаменитых игровых серий, всегда невольно задаёшься вопросом: предполагали ли авторы первоначальных проектов, что их творение положит начало целой франшизе, которая просуществует десятки лет и продолжит развиваться и дальше? Наверное, на это не рассчитывали, но в глубине души всё-таки надеялись. Как бы то ни было, сегодня своё двадцатилетие отмечает культовая франшиза Battlefield: первый проект в серии, Battlefield 1942, поступил в продажу 10 сентября 2002 года.

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Как и многие шутеры тех лет, Battlefield 1942 повествовала о сражениях времён Второй мировой войны: в то время данная тема ещё не была избитой до полусмерти, и хорошо «заходила» геймерам. Впоследствии разработчики серии начали прощупывать новую почву, используя новые для себя сеттинги: войну во Вьетнаме в Battlefield Vietnam, далёкое будущее в Battlefield 2142, современные боевые действия в Battlefield 2, Battlefield 3 и Battlefield 4, Первую мировую войну в Battlefield 1, недалёкое будущее в Battlefield 2042.

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В общем, чего за эти двадцать лет только не было: и успешные идеи и их реализации, и сомнительные, и потрясающие успехи, и оглушительные провалы. История Battlefield напоминает жизнь человека с его успехами и неудачами, и который несмотря ни на что продолжает жить и стремиться к лучшему. Так и Battlefield: несмотря на неудачу и репутационный удар, который франшиза понесла после релиза Battlefield 2042, серия продолжит развиваться, в чём нас заверили представители студии DICE ещё пару дней назад.

#electronic arts #dice
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