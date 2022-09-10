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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На’ви защищают Пандору в свежем трейлере мобильного боевика Avatar Reckoning
Естественно, с оружием «человеков». Не с копьями же.
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Вчера в рамках игровой презентации Marvel и Disney состоялся свежий показ мобильного боевика Avatar Reckoning, посвящённого защите народом На’Ви своей родной планеты Пандоры от посягательств злобных людей на её огромные ресурсы. Пока что разработчики ограничились коротким видеороликом, но и это, учитывая, с какой небольшой частотой девелоперы снабжают нас подробностями, уже можно назвать большим делом.

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В самом видеоролике авторы упомянули как сюжетный/кооперативный режим прохождения, так и сетевой PvP, где игроки смогут сразиться с другими пользователями. Кроме того, большое внимание уделено тому, за счёт чего продукт будет монетизироваться — системе кастомизации. Игроки смогут настраивать внешний вид своего персонажа, а также модифицировать оружие, устанавливая на него многочисленные «обвесы», предназначающиеся для конкретных стилей боя.

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На данном этапе известно лишь то, что Avatar Reckoning создаётся для устройств под управлением Android и iOS; даже приблизительных сроков сдачи проекта в релиз пока нет.

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Абылай Ордабаев
12:59
в твоем случае и корпус не нужный аксессуар, Сисинбек
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Zorro
12:58
а у меня вся светится карточка.
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
Sheshenbek
12:58
И rtx и гигабайт светится
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
Zorro
12:57
что там на твоей видео карте светится 3 буквы RTX и все. моя карта вся светится и переливается.
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
Sheshenbek
12:56
Видеокарта и вентиляторы с подсветкой материнская плата тоже. Подсветка на оперативной памяти это вообще клиника Я считаю, только нагревает
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
Zorro
12:55
Что тебе там выключать. карты бюджетка гигабай самое дно. вентиляторы без подсветки память также без подсветки. Что там выключать собрался.
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Arcane Sorcerer
12:54
Голубец, у тебя жопка пригорела? Не горюй купишь себе калорифер для отопления квартиры.
Raptor Lake i5 13600 оказался обновлением процессора Alder Lake
Sheshenbek
12:52
Я всю подсветку полностью выключил, ни одной лампочки не горит, а крышку я снял чтобы температура железа была комфортная, я вообще считаю боковая крышка на копрусе - это не нужный аксессуар
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Александр Железняк
12:50
Да и детям нельзя сахар. Уже учеными доказано что сахар влияет на развитие детей.
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Абылай Ордабаев
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Сисинбек Таня-Огылович - когда это ты на психолога выучиться успел?
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