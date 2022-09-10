Вчера в рамках игровой презентации Marvel и Disney состоялся свежий показ мобильного боевика Avatar Reckoning, посвящённого защите народом На’Ви своей родной планеты Пандоры от посягательств злобных людей на её огромные ресурсы. Пока что разработчики ограничились коротким видеороликом, но и это, учитывая, с какой небольшой частотой девелоперы снабжают нас подробностями, уже можно назвать большим делом.
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В самом видеоролике авторы упомянули как сюжетный/кооперативный режим прохождения, так и сетевой PvP, где игроки смогут сразиться с другими пользователями. Кроме того, большое внимание уделено тому, за счёт чего продукт будет монетизироваться — системе кастомизации. Игроки смогут настраивать внешний вид своего персонажа, а также модифицировать оружие, устанавливая на него многочисленные «обвесы», предназначающиеся для конкретных стилей боя.
На данном этапе известно лишь то, что Avatar Reckoning создаётся для устройств под управлением Android и iOS; даже приблизительных сроков сдачи проекта в релиз пока нет.