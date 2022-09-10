Компании следовало бы согласовывать с ним крупные траты.

По информации Bloomberg, появление в деле о несостоявшейся покупке Twitter нового фигуранта в лице бывшего руководителя подразделения, следившего за информационной безопасностью, позволило Илону Маску (Elon Musk) найти уже второй повод избежать заключения сделки на оговорённых в апреле условиях.

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Источник изображения: Bloomberg

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Теперь, по словам законных представителей Илона Маска, его смущает то обстоятельство, что руководство компании осуществило в конце июня выплату компенсации в размере $7,75 млн уволенному Питеру Затко (Peiter Zatko), не уведомив об этом миллиардера, который к тому времени являлся крупным акционером Twitter. По мнению стороны Маска, такого рода выплата нарушает требование вести бизнес компании в обычном режиме в период, пока идёт судебное разбирательство по сделке.