Всё оказалось не так печально, как могло.

Вокруг сроков сдачи Marvel’s Midnight Suns в релиз последнее время гуляло много непроверенной информации, виновницей появления которой стала сама студия Firaxis Games, в начале августа сменившая «окно» выхода проекта на «текущий финансовый год». К счастью для фанатов игр данного жанра, всё оказалось не столь драматично, как можно было предположить на первый взгляд: Marvel’s Midnight Suns выйдет 2 декабря, о чём авторы сообщили в специальном видео в рамках игровой презентации Marvel и Disney.

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Напоминаем, что Marvel’s Midnight Suns представляет собой тактическую игру, в которой мы будем управлять персонажами известной вселенной комиксов. Главным героем при этом станет специально созданный для данной игры персонаж под позывным Охотник/Охотница в зависимости от выбираемого при начале игры «гендера». У персонажей имеются свои уникальные способности, поэтому у каждого из них будут определённые преимущества/недостатки в зависимости от конкретных миссий, так что подбирать отряд супергероев на задание предстоит с умом.