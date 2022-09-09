Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Marvel’s Midnight Suns выйдет в начале декабря — официально
Всё оказалось не так печально, как могло.
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

Вокруг сроков сдачи Marvel’s Midnight Suns в релиз последнее время гуляло много непроверенной информации, виновницей появления которой стала сама студия Firaxis Games, в начале августа сменившая «окно» выхода проекта на «текущий финансовый год». К счастью для фанатов игр данного жанра, всё оказалось не столь драматично, как можно было предположить на первый взгляд: Marvel’s Midnight Suns выйдет 2 декабря, о чём авторы сообщили в специальном видео в рамках игровой презентации Marvel и Disney.

реклама

Напоминаем, что Marvel’s Midnight Suns представляет собой тактическую игру, в которой мы будем управлять персонажами известной вселенной комиксов. Главным героем при этом станет специально созданный для данной игры персонаж под позывным Охотник/Охотница в зависимости от выбираемого при начале игры «гендера». У персонажей имеются свои уникальные способности, поэтому у каждого из них будут определённые преимущества/недостатки в зависимости от конкретных миссий, так что подбирать отряд супергероев на задание предстоит с умом.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

#2k games #firaxis games #marvels midnight suns
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Авторы New Tales from the Borderlands подтвердили, что проект не будет разбит на эпизоды
Авторы Marvel’s Midnight Suns посвятили новый видеоролик главному герою игры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
43
О самых дорогих видеокартах в мире
24
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 22
8
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
62
Пожизненная лицензия Windows 10 стоит всего 16 долларов на большой осенней распродаже
20
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
16
Россияне столкнулись с проблемами доступа к сервисам Google — что стоит сделать прямо сейчас
31

Сейчас обсуждают

Tant-Ogly
00:08
нищита
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
DogEatDog
00:00
и тебя вылечат
Армия США не может набрать достаточное количество здоровых новобранцев
Tant-Ogly
23:59
это темпиратура памяти
Vik-off сравнил 21 термопрокладку для видеокарт и выявил лучшие
ztestx86
23:55
ты спешной сидишь всю технику их облизываешь а все "пиндосы"
Армия США не может набрать достаточное количество здоровых новобранцев
ахахах
23:52
у укров полегли в мясорубке не видевшие даже автомата,а щас на Харьковском направлении выманили последние подготовленные резервы у ВСУ.Смотрим чё там будет щас дальше
Армия США не может набрать достаточное количество здоровых новобранцев
REY_B_
23:49
Какие мелочи! Последняя новость - США запретили Хай-Тек компаниям строить новые заводы в Китае сроком на 10 лет... Китай похоже получил уже почти все серьёзные санкции, которые США были способны на не...
Россияне столкнулись с проблемами доступа к сервисам Google — что стоит сделать прямо сейчас
aggile
23:48
судя по текстовке школьник писал
Россияне столкнулись с проблемами доступа к сервисам Google — что стоит сделать прямо сейчас
Abraxas29
23:48
Тут же одни дебилы сидят, ага. Кому ты показываешь температуру GPU вместо VRAM?
Vik-off сравнил 21 термопрокладку для видеокарт и выявил лучшие
ахахах
23:46
Армия США не может набрать достаточное количество здоровых новобранцев
aggile
23:45
6 млрд это с учетом потерь экономики от частичного бездействия в траур или чисто гроб обитый бархатом и копачи и похоронный оркестр ?
Похороны Елизаветы II обойдутся Великобритании в эквивалент 420 млрд рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем