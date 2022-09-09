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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA показала геймплей мобильной Heroes of Middle-earth по «Властелину колец»— геймеры возмущены увиденным
Проект по уши завален «дизлайками».
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Существуют такие франшизы, на которых давно принято просто зарабатывать деньги, не особо заботясь об итоговом качестве продукта. Не является исключением и «Властелин колец», по которому создано огромное количество видеоигр, включая грядующую мобильную пошаговую RPG с подзаголовком Heroes of Middle-earth. На днях Electronic Arts провела демонстрацию проекта, которую освещало издание GameSpot. Вниманию пользователей представили геймплей, основные механики, особенности и комментарии разработчиков.

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По итогу выяснилось, что лучше бы данный проект не показывали. Геймеры оказались неприятно удивлёнными, отмечая, что будто попали в машину времени и перенеслись лет на двадцать в прошлое. Также игроки возмутились присутствием в игре лутбоксов, с которыми нынче принято активно бороться, сомнительной анимацией персонажей и в целом давно морально устаревшей графикой даже по меркам мобильных игр.

Безусловно, мы имеем дело с проектом, находящимся в стадии производства, поэтому многое ещё может измениться. Что вызывает недоумение, так это необходимость показывать игру в столь неприглядном виде.

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