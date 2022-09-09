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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: первые 16 минут ролевого экшена про автоматонов Steelrising
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На официальном канале игрового издания IGN в YouTube появилось 16-минутное геймплейное видео ролевого экшена про автоматонов Steelrising от разработчиков из студии Spiders и издательства Nacon. В опубликованном материале запечатлено самое начало игры со всеми первичными активностями.

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За отведённое время журналисты показали нам вступительный ролик, систему персонализации персонажа, первые обучающие миссии и схватку с мини-боссом. В конце всего записанного геймплея авторов IGN ждала битва с большим боссом — никак иначе и быть не могло.

Релиз Steelrising состоялся вчера, 8 сентября, на ПК и консолях. На момент написания данного материала у проекта было 67 % положительных отзывов из 266 написанных.

Действие Steelrising происходит в Париже, который пылает и утопает в крови. Город страдает от безумия короля Людивика XVI и огромного количества его безжалостных автоматонов. Решить судьбу Французской революции в этом ролевом экшене предстоит механической защитнице королеве Эгиде, шедевру инженерного гения Эжена де Вокансона.

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Ключевая особенность Steelrising — продуманная и невероятно сложная боевая система. В бою против механических солдат игроку придётся с точностью просчитывать каждое движение. Также нужно будет комбинировать уклонения, парирования, прыжки и разрушительные атаки, чтобы «пробить себе путь через улицы Парижа». Каждая схватка станет настоящим испытанием для вашей выдержки, а с механическими боссами-исполинами не получится разобраться без должных усердия и сноровки.

#nacon #spiders #steelrising
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Видео: первые 16 минут ролевого экшена про автоматонов Steelrising
Taketon
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Видео: первые 16 минут ролевого экшена про автоматонов Steelrising
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