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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сюжетная кампания следующей Battlefield не будет связана с событиями Battlefield 2042
Было бы странно, если бы было наоборот.
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Вчера DICE начала заблаговременно отмечать надвигающееся двадцатилетие франшизы Battlefield. Компания подтвердила, что будет продолжать осуществлять поддержку Battlefield 2042, развивать франшизу в целом, а также сообща трудиться с другими коллективами. Одним из таких коллективов стала возглавляемая соавтором Halo Маркусом Лето (Лейто) студия Ridgeline Games, которая будет отвечать за сюжетные линии и общий «нарратив» в Battlefield.

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На фоне данного известия геймеры встревожились, что студия начнёт развивать сюжет Battlefield 2042 и сделает на его основе соответствующую кампанию для будущего проекта, однако сегодня игроки смогли вздохнуть с облегчением. Как стало известно, нарратив для будущей Battlefield в Ridgeline Games не станут связывать с событиями, описываемыми в Battlefield 2042, в основе которых лежит глобальная климатическая катастрофа.

В детали Ridgeline вдаваться не стала, но что-то нам подсказывает, что испортить повествование в Battlefield попросту невозможно: настолько оно в данной франшизе вторично.

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Что же до Battlefield 2042, то стартовавший недавно второй контентный сезон позволил проекту нарастить геймерскую активность.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
1
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Сейчас обсуждают

sop18
18:40
Вы дебилы, хоть бы на карту посмотрели, на свою кишку. Вот и будет Балаклея общим свиномогильником.)))
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
Козак Турчинов
18:39
у 12 поколения честный TPD в бусте указан. я проверял в CB
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
sop18
18:39
В хохломриях ?))) Так они уже и Москву берут)))
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
sop18
18:38
Хохлы сами лезут в очередной котел. Достаточно на карту посмотреть. И это хорошо. Вместо того, чтобы их выковыривать из схронов, в чистом поле утюжат артой и авиацией. А свинки только добавки просят))...
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
Вежливый_Excalibur
18:38
Балаклея чья дaлбaeб?
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
Козак Турчинов
18:37
этот скрин доказывает что и 5950x тыквой стал) нужно бежать за новым.
Доступные модели Intel Core i5 и i3 13-го поколения будут основаны на старых кристаллах Alder Lake-S
sop18
18:37
Сами придумали фигню, сами написали.))) Особенно умилительны эти всхрюки с надуванием щёк будут после завершения могилизации очередных котлов. Давно свидомые в котлах не варились.
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
Козак Турчинов
18:36
у меня был 2700x и его потанцевал 8 ядер,о котором так любят орать фанаты, не раскрылся через несколько лет, а x370 стал тыквой благодаря замечательной поддержке амд. Стоит ли говорить что новая систе...
Доступные модели Intel Core i5 и i3 13-го поколения будут основаны на старых кристаллах Alder Lake-S
Proxy Demon
18:35
Они еще какие-то планы строят???
Сюжетная кампания следующей Battlefield не будет связана с событиями Battlefield 2042
Zorro
18:35
7600х стоке сам то тестил? или с обзоров начитался.
ТОП-10 претензий к компании AMD и ее продукции
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