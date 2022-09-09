Было бы странно, если бы было наоборот.

Вчера DICE начала заблаговременно отмечать надвигающееся двадцатилетие франшизы Battlefield. Компания подтвердила, что будет продолжать осуществлять поддержку Battlefield 2042, развивать франшизу в целом, а также сообща трудиться с другими коллективами. Одним из таких коллективов стала возглавляемая соавтором Halo Маркусом Лето (Лейто) студия Ridgeline Games, которая будет отвечать за сюжетные линии и общий «нарратив» в Battlefield.

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На фоне данного известия геймеры встревожились, что студия начнёт развивать сюжет Battlefield 2042 и сделает на его основе соответствующую кампанию для будущего проекта, однако сегодня игроки смогли вздохнуть с облегчением. Как стало известно, нарратив для будущей Battlefield в Ridgeline Games не станут связывать с событиями, описываемыми в Battlefield 2042, в основе которых лежит глобальная климатическая катастрофа.

В детали Ridgeline вдаваться не стала, но что-то нам подсказывает, что испортить повествование в Battlefield попросту невозможно: настолько оно в данной франшизе вторично.

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Что же до Battlefield 2042, то стартовавший недавно второй контентный сезон позволил проекту нарастить геймерскую активность.